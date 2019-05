Gest FRUMOS al unui tânăr din Târgu-Jiu: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer

Un tânăr de 24 de ani, din Târgu-Jiu, județul Gorj, masterand la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, din cadrul Universității Politehnica Bucureşti, și-a donat părul în cadrul unei campanii care are ca scop crearea de peruci pentru copiii diagnosticați cu cancer, conform Mediafax.

Radu Stochițoiu, tânărul de 24 de ani din Târgu-Jiu, a decis să renunţe la părul său lung pentru o cauză umanitară. Acesta s-a alăturat Campaniei „Zâmbete Împletite - Donează Păr Copilaşilor“.

„Nu m-am dus direct la copii. Este o asociație care face peruci pentru ei și m-am dus la acea asociație din București. Eu am vrut de mult timp să-mi donez părul, am căutat mult pe internet o asociație căreia îi pot dona dona părul. Am văzut că exista ceva pentru femei cu cancer, tot pentru confecționarea de peruci, doar că din ce am observat pe internet, nu sunt sigur, poate am greșit, s-a oprit campania anul trecut. Am căutat pe Facebook și am găsit această fundație, sunt niște studenți la Medicină care se ocupă singuri de acest lucru, de aceea mi se pare și mai interesant, că nu îi ajută nimeni. Mi-am lăsat părul lung din anul II de facultate, deci de trei ani și jumătate. Acum sunt la masterat la Politehnică”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Radu Stochițoiu.

Acesta se gândește ca, peste câțiva ani, să-și doneze părul, din nou. Gestul său vine și după ce, înainte de a se naște, fratele său a murit de leucemie.

„Tatăl meu își dorea de mult timp să mă tund, doar pentru că i se părea lui că trebuie să mă tund, că sunt bărbat, că sunt tânăr, doar că mama mea ținea destul de mult la părul acela și s-a bucurat că nu doar îl tund și că fac și ceva bun cu el, adică nu îl las să se piardă. Era destul de lung, până aproape de buric. Mama mea s-a bucurat foarte mult că am luat această decizie. Nu aș vrea să spun că a fost o decizie grea, îmi doream să mă tund, mi-am dat seama doar că aș putea să fac o faptă bună cu el. Consider că dacă natura a fost atât de generoasă cu mine, acum e rândul meu să ofer. Am avut un frate care a murit înainte să mă nasc eu, a avut leucemie”, a mai declarat Radu Stochițoiu.

Tânărul din Târgu-Jiu a absolvit facultatea cu media 9,50. În timpul verii, acesta lucrează în străinătate, ca intern, la Google. Radu spune că a susţinut interviuri la Microsoft, Bloomberg și Google.