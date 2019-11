Gheorghe Flutur (PNL Suceava): Victorie pentru România şi o mare victorie pentru Klaus Iohannis

Rezultatul alegerilor este o victorie pentru România şi o mare victorie pentru Klaus Iohannis, care are voturi mai multe decât Barna şi Dăncilă la un loc, a declarat, duminică, liderul judeţean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, după anunţarea rezultatului exit-poll-urilor potrivit Agerpres.

"Victorie pentru România. Victorie pentru Klaus Iohannis. Aşa cum văd eu lucrurile după exit-poll-uri, este o mare victorie pentru Klaus Iohannis, cu peste 40%, cu 42% după voturile din diaspora (...) Am început, luni, săptămâna foarte bine, când a trecut guvernul liberal. O închidem astăzi foarte bine cu candidatul nostru pe locul întâi, care are voturi mai multe decât Barna şi Dăncilă la un loc (...) Faţă de 2014, Klaus Iohannis are peste 3,5 milioane de voturi, în 2014 a avut 2,08 milioane de voturi, o creştere cu peste 1,5 milioane de voturi", a arătat Flutur.El a spus că se aşteaptă ca la Suceava să aibă ''surprize plăcute'', cu vot peste 50% pentru Klaus Iohannis.La scrutinul prezidenţial de duminică, în judeţul Suceava au votat 259.638 de alegători, reprezentând 43,01% din cei înscrişi în listele electorale permanente.Candidatul PNL, preşedintele Klaus Iohannis, a obţinut 39% în primul tur al alegerilor prezidenţiale, reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă - 22,5%, iar candidatul Alianţei USR PLUS, Dan Barna - 16,4%, potrivit sondajului realizat la ieşirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) şi Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.