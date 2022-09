Gheorghe Șimon, deputat PSD: Am făcut ce trebuia făcut și nu am fost demagogi ca alții

Social-democrații au depus și votat un amendament la legea care prevede majorări salariale pentru demnitari, astfel încât de măriri la leafă vor beneficia doar primarii. Deputații de Maramureș au susținut și votat acest amendament pe care îl consideră just și pe care l-au promovat încă de la lansarea lui ca idee.

“Am rezolvat problema așa cum am promis. Am depus un amendament așa cum am spus și l-am votat. Am scos ce era rău și am păstrat ce era bun în lege. Am scos majorările la parlamentari, care erau injuste, și am păstrat actualizarea la aleșii locali, care era necesară. Am spus de la Senat că vom cere modificarea legii. Cei de la AUR au tăcut mâlc atunci, pentru că le convenea. Am făcut ce trebuia făcut și nu am fost demagogi ca alții!”, a subliniat Gheorghe Șimon, deputat PSD de Maramureș.

Creșterea salarială pentru primari vine în contextual în care aleșii locali nu au mai beneficiat de majorări de ani buni. Mai mult, indexarea se va face raportat la salariul de anul trecut, chiar dacă inflația este pe un trend ascendent.

„Noi am spus că astfel de majorări sunt inadecvate în acest context economic în care trebuie să îi protejăm pe cei vulnerabili, nu pe cei cu salarii mari. Nu poți să ceri aleșilor locali să administreze bugetele comunităților și să aducă bani europeni, pe salarii sub media pe economie. La fel cum ne trebuie medici buni și profesori buni, avem nevoie și de oameni pregătiți în primărie care să știe să facă proiecte și să aducă bani europeni. La medici am majorat, la profesori am majorat, la primării am lăsat salariile înghețate. Era necesară o actualizare măcar la nivelul anului trecut. Din 2018, salariile din primării au rămas înghețate, iar actualizarea de acum se face prin raportare la salariul minim de anul trecut, nu din acest an. În acest timp au fost 4 creșteri ale salariului minim și 6 majorări ale punctului de pensie. Punctul de pensie și salariul minim urmează să crească din nou anul viitor. Salariile din primării sunt actualizate la nivelul anului trecut”, a mai subliniat Gheorghe Șimon, deputat PSD de Maramureș.

Numărul angajaților cu funcții executive în administrația publică locală este de 275.000 de persoane.