Gică Hagi, după victoria cu CFR Cluj: 'Am fost inspirat, am făcut lucruri foarte bune şi am avut un portar în formă'

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, duminică seară, după meciul câştigat de FC Viitorul în faţa campioanei en titre CFR Cluj, scor 3-1, că a fost inspirat în alegerile făcute şi echipa sa a “făcut lucruri foarte bune”, anunță news.ro.

“Cred că am fost inspirat în alegerile făcute. Am avut controlul meciului 60 de minute. Strategia a fost bună, când ei ne făceau presiune aveam alternative, am ştiut să câştigăm meciul, am făcut lucruri foarte bune. Şi am avut un portar în formă. Bravo lui Căbuz. Suntem la egalitate de puncte cu CFR, suntem în faţă, am vândut în vară cei mai buni jucători… Stăm bine”, a spus Hagi la Digi Sport.

Gheorghe Hagi a menţionat că arbitrul George Găman le-a spus lui şi lui Dan Petrescu, la începutul jocului, că este o plăcere să îi arbitreze: “Ne-a zis că e o plăcere să ne arbitreze. Totul e de comunicare. Ei trebuie s aibă capacitatea să ne înţeleagă şi să dea mesajul care trebuie”.

Formaţia FC Viitorul a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa CFR Cluj, în etapa a XII-a a Ligii I. Cele două echipe au acelaşi număr de puncte în clasament, 24, fiind departajate doar de golaveraj: CFR Cluj - locul 1, 24 de puncte, golaveraj 18, FC Viitorul – locul 2, 24 de puncte, golaveraj 14.

Au marcat Peteleu ’27 (autogol), Matei ’36 şi Rivaldinho ’57 pentru gazde, respectiv Culio ’76 (penalti) pentru oaspeţi.