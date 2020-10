Gică Popescu, amintiri dureroase: atunci am făcut o foame cum n-au făcut mulți

Fostul mare internațional și căpitan al naționalei, Gică Popescu, își amintește de începuturile carierei sale și susține că în perioada junioratului a făcut o foame cum n-au făcut mulți.

„Mi-e greu să spun, habar nu am. Nu am simțit vreodată. Niciodată nu am dorit să cred asta, probabil și din mândrie, din orgoliu, am considerat că sunt un bărbat care să emită pretenții și fără un buzunar plin.

Asta s-a întâmplat și când eram junior la Craiova. Atunci am făcut o foame cum n-au făcut mulți. Au fost zile în care stăteam de sămbătă până luni fără să mânanc. Și jucam la echipa mare! Tot timpul am crezut că nu trebuie să fiu bogat ca să pot emite pretenții față de partea feminină. Această părere s-a păstrat și după aceea. N-am simțit că am fost vânat pentru bani, deși banii ajută”, a declarat Gică Popescu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.