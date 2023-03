Giganții energetici de stat chinezi au făcut o serie de investiții de mai multe miliarde de dolari în Rusia, unul dintre cei mai importanți furnizori de petrol și gaze ai Chinei, în diferite etape ale lanțului de aprovizionare cu energie, scrie reuters.com. Parteneriatul a crescut în importanță pe măsură ce Moscova, izolată, caută să redirecționeze aprovizionarea în afara Europei, iar Beijingul se concentrează din ce în ce mai mult pe propriile preocupări interne de securitate energetică.

Mai jos sunt principalele investiții ale guvernului chinez, ale companiilor energetice cheie deținute de stat și vehiculele lor listate, pe baza comunicatelor companiei și a rapoartelor Reuters.

2005: proiect petrolier Sakhalin-3 Veninsky

Gigantul petrolier rus Rosneft și Sinopec, au convenit să exploreze împreună blocul Sakhalin-3 Veninsky în timpul unei vizite a președintelui de atunci al Chinei, Hu Jintao, la Moscova în 2005. Acesta a devenit primul proiect energetic al Chinei în Rusia.Sinopec deține 25,1% din proiect din 2007, restul fiind controlat de Rosneft.

Din 2009, Sinopec deține 49% din câmpul petrolier rus Udmurneft, controlat și de Rosneft. Atunci era cel mai mare activ producător de petrol al Sinopec din afara Chinei.

2014: Yamal LNG

În 2014, PetroChina, a cumpărat un pachet de 20% din proiectul Yamal LNG de 27 de miliarde de dolari, o instalație rusă de export de GNL în Arctica, operată de producătorul rus de gaze Novatek.Novatek deține 50,1% din proiectul de 16,5 milioane de tone pe an (tpy), care a început să funcționeze la sfârșitul anului 2017. TotalEnergies deține 20%, iar Fondul Silk Road din China, susținut de stat, 9,9%.

2014: Conducta Siberia

În urma unui acord din 2014 între Gazprom și PetroChina, evaluat la aproximativ 400 de miliarde de dolari, Rusia a început să vândă gaz din regiunea Yakutia către China prin conducta de 3.000 km Power of Siberia în decembrie 2019.Se preconizează că conducta își va livra capacitatea maximă de 38 de miliarde de metri cubi (bcm) pe an până în 2027, cu doi ani mai târziu decât era programat inițial.O a doua conductă, Power of Siberia 2, a fost propusă pentru a aduce gaze din peninsula Yamal în China, prin Mongolia. Gazprom își propune să înceapă să livreze gaze prin conductă până în 2030, cu o capacitate estimată de 50 de miliarde de metri cubi pe an.

2015: Sibur

Fondul de stat al Drumului Mătăsii din China a cumpărat un pachet de 10% din cea mai mare firmă petrochimică a Rusiei, Sibur, în 2016, după ce Sinopec a achiziționat 10% la sfârșitul anului 2015, potrivit Sibur.

2017: Beijing Gaz

În iunie 2017, Beijing Gas Group Co, distribuitorul dominant de gaze naturale pentru capitala chineză Beijing, a încheiat un acord pentru a plăti 1,1 miliarde de dolari pentru un pachet de 20% din subsidiara Rosneft, Verkhnechyonskneftegaz, care produce petrol și gaze în estul Siberiei.

2019: Arctic LNG 2

În 2019, compania chineză CNOOC Ltd și PetroChina au convenit să cumpere un pachet de 20% din proiectul de gaz natural lichefiat Arctic-2 de 25,5 miliarde de dolari condus de Novatek.Novatek deține o participație de 60% în Arctic LNG 2, în timp ce TotalEnergies deține 10%, iar Japan Arctic LNG - un consorțiu format din Mitsui & Co și JOGMEC administrată de stat - pachetul final de 10%.

Jucătorii japonezi și francezi și-au înghețat investiția în instalație în martie anul trecut, după impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei; TotalEnergies nu a mai rezervat capacitate în proiect.

Proiectul de 19,8 milioane tpy, unul dintre cele mai mari din lume, este de așteptat să exporte prima marfă cu GNL în decembrie anul acesta sub primul tren, al doilea și al treilea începând în 2024 și 2026.

2019: Complexul chimic de gaz Amur (Amur GCC)

Sinopec deține 40% din instalația de producție de polimeri Amur GCC din Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce a investit aproximativ 250 de milioane de dolari în proiectul de 10 miliarde de dolari controlat de Sibur, proprietate privată, care deține restul de 60%.

Gigantul german de gaze industriale Linde și-a încheiat participarea la proiect în iunie anul trecut.

Fabrica din Amur urmează să înceapă să producă 2,3 milioane de tone de polietilenă și 400.000 de tone de polipropilenă pe an din 2025 până în 2026, vizând China ca piață cheie.