Gigel Lazăr, președintele FNA: Agenția Națională Antidrog încă nu se regasește!

Preşedintele Federaţiei Neguvernamentale Antidrog (FNA), Gigel Lazăr, atrage atenția asupra situaţiei de la Agenția Națională Antidrog (ANA).

'Privim cu multă îngrijorare decizia de plecare din sistem a încă unui specialist din A.N.A - d-na comisar șef de politie Diana Serban - Șef Serviciul Reducerea Cererii de Droguri, după ce același lucru l-a făcut în urmă cu 2 ani și d-na Mihaela Tomiță, Șef Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, regiunea Banat. Anul 2020, an al elaborării și adoptării noii Strategii Naționale Antidrog 2021-2025, a găsit Agenția cu un director instalat temporar (februarie-decembrie 2020) de M.A.I. prin delegare, ofițer ce nu avea nici-o legatură cu domeniul de prevenire, evaluare și consiliere, activități specifice al A.N.A. Ianuarie 2021, a găsit Agenția, fără conducere. Directorul numit temporar plecând inapoi la post dupa un "stagiu"de câteva luni in România, iar directorul adjunct ce la fel provenea dintr-o structură ce nu avea legatură cu activitatea specifică antidrog, a ieșit la pensie. Peste noapte, (05.ianuarie 2021) s-a decis numirea temporară a unui ofiter din cadrul Agenției ca director adjunct, delegare ce expira astazi 06.04.2021. Bineințeles din ianuarie, Agenția neavând director plin. În acest moment,societatea civilă privește cu îngrijorare faptul că există posibilitatea numirii temporare la comanda Agentiei a unui director, respectiv director adjunct, ce nu au avut tangențe cu politicile publice antidrog.

Ne intrebăm cum este posibil ca M.A.I. să spere la SCHENGEN în condițiile în care in mod conștient ignoră Tratatul de Aderare, Capitolul 24 JAI, Pilonul 3, reducerea cererii și ofertei de droguri. Nu cele 3 rapoarte consecutive ale OEDT privind creșterea prevalențelor fiind motivul, ci ignorarea fenomenului și lipsa măsurilor concrete de reducere a consumului de droguri. Degringolada de la A.N.A., generată fie indecizia sau măsurile M.A.I. in perioada februarie 2020- aprilie 2021, lipsa elaborării Strategiei Naționale Antidrog 2021-2025, Planul de Acțiune Aferent dar și Programul de Interes Național, sunt suficiente motive sa ne dovedim incapacitatea de stat membru al UE, in respectarea unor obligații, dar inevitabil să sprijinim indirect, creșterea prevalențelor la consumul de droguri în rândul tinerilor. Societatea civilă este un partener egal al statului ca principiu al statului de drept. Acest lucru trebuie înșeles foarte bine de autorități. Complementaritatea societății civile, pentru binele public, este principiu fundamental ce sta la baza Uniunii Europene. Este rolul societății civile de a semnala decidenților politici și adminstrativi a derapajelor sau insuficiența unor măsuri, dar și obligația de a veni cu propuneri și nu doar critici.', transmite Gigel Lazăr.