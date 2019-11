Gigel Ştirbu (PNL): Am votat pentru o Românie în care copii şi nepoţii noştri să-şi dorească să rămână

Deputatul de Olt Gigel Ştirbu, vicepreşedinte al PNL, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Românie în care tinerii să îşi dorească să rămână, potrivit Agerpres.

"Am votat pentru o Românie normală, am votat pentru o Românie în care copii şi nepoţii noştri să-şi dorească să rămână, nu să plece, am votat pentru o Românie respectată la nivel internaţional, am votat pentru o Românie în care oamenii să fie respectaţi pentru ceea ce sunt, o Românie în care legea e lege pentru toată lumea. Am votat pentru continuitate", a declarat Ştirbu.

Citește și: Emil Boc: Am votat cu acel candidat care poate reprezenta cu profesionalism România



Gigel Ştirbu a votat la o secţie din comuna Studina.



Duminică, până la ora 11,30, în judeţul Olt au votat 58.969 persoane, prezenţa fiind de de 16,17 %.