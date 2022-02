Gigi Becali, după ultimul transfer al FCSB: 'Am visat de 20 de ani un jucător ca el'

Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat, miercuri, entuziasmat după transferul mijlocaşului Malcom Edjouma de la FC Botoşani.

"I-am spus (n.r. - lui Valeriu Iftime): ”Îţi dau 300.000 şi pe jucătorul ăsta, pe Haruţ”. Că eu voiam pe Haruţ... împrumut. M-am gândit că dacă îl dau pe Haruţ o să aibă fundaş dreapta, că dacă joacă cu ăla (n.r. - Braun, care va ajunge la CFR Cluj la finalul sezonului) fundaş dreapta... Braun este al lui CFR. A jucat bine (n.r. - cu CFR Cluj), dar în play-off nu mai joacă aşa bine. L-am pus pe cineva să mai tragă de bani de la el, pe un impresar. Şi a zis După aia l-am sunat şi i-am zis: ”Bă, uite, îţi spun ceva şi dacă cereai un milion, poate nu, dar 8-900.000 îţi dădeam”. Eram hotărât să-l iau. Mai avea contract încă un an din vară. De asta l-au vândut, că îl pierdeau. Am aruncat pista cu Miculescu, am făcut o mie şi una de minciuni, am aruncat alte piste, ca să nu afle presa, că dacă afla, poate echipa din România, nu ştiu care. Impresarul a spus că două echipe din România, dar pe mine nu mă interesează ce echipe din România. Am vrut să nu afle nimeni până nu semnează. Avea salariu 3.500, eu i-am dat dublu. I-am făcut ofertă de 7.000, nu, i-am făcut ofertă de 10.000, nu, a durat negocierea acum la salariu. Fără 14.000, 15.000, 16.000 nu vine. Îţi dai seama că îi dădeam, dar negociam aşa... Şi după aia s-a ajuns la 14.000, am făcut o medie, 14.000. Nu am fost niciodată atât de bucuros de un transfer, ca de transferul ăsta. De ce? Pentru că am visat de 20 de ani un jucător, un mijlocaş închizător care să urce cu mingea la picior, să dribleze, am visat un jucător d-ăsta şi nu l-am găsit niciodată. Niciodată nu am fost aşa de bucuros ca acum! (n.r. - despre concurenţa cu Adrian Şut) Să joace cine este mai bun. E greu să joci în faţa lui ăsta. Dacă el e închizător şi dă goluri, zici că e atacant, joacă orice. Niciodată nu am vrut atât de mult un jucător! Niciodată nu am avut atâtea emoţii până să fie semnătura gata! Nici acum nu-mi vine să cred că un jucător ca ăsta, la 26 de ani, nu l-a văzut nimeni şi a ajuns la mine! Nu-mi vine să cred! Acum nu mai vreau să ne apropiem, acum mă gândesc la câte puncte diferenţă să teminăm, să intrăm noi în play-off cu puncte în plus. Până acum nu i-au bătut (n.r. - alte echipe pe CFR), dar acum s-ar putea. Eu pe Dawa l-am văzut prima dată, am zis numărul 5, acum două luni, mi-a plăcut o fază, dar mă mai consult cu colaboratorii mei şi nu prea îl vor. Dar mie îmi place Dawa. Dacă ar fi după mine, l-aş lua, numai că colaboratorii mei... mai fac şi ca ei. Câteodată mai fac şi ca ei, când e de dat bani. Când e de luat, nu mă mai interesează. Dacă ei zic să nu dau bani, mă mai gândesc", a declarat Becali, la Digi Sport.

Patronul FCSB l-a lăudat pe antrenorul FC Botoşani, Marius Croitoru, cel care l-a descoperit pe Edjouma, tehnician despre care a spus că e pe lista lui cu viitori antrenori ai echipei.

"El are ceva special, are un dar, un dar special, care nu putem să ne dăm seama ceea ce face el. Are el un dar special, de la Dumnezeu, adică. Nu glumesc nimica. Nu se poate să tot iei jucători, să-i tot vinzi încontinuu şi echipa ta să nu joace spre Divizia B. Nu se poate aşa ceva. A mai fost ăla, Keita, l-am vrut şi nu am putut să-l iau. Tu tot îi vinzi şi scoţi alţii! Este un dar special al lui. Ceea ce face el numai el poate. A fost şi el pe listă, cu Poenaru. Poenaru şi cu el sunt pe lista mea ca viitori antrenori", a adăugat Becali.

Mijlocaşul francez Malcom Edjouma, în vârstă de 25 de ani, a fost transferat de la FC Botoşani la FCSB.

Potrivit digisport.ro, francezul a semnat un contract pe patru ani, iar Denis Haruţ se va întoarce de la FCSB la FC Botoşani sub formă de împrumut, în cadrul aceleiaşi afaceri.

Edjouma va mai rămâne la Botoşani o săptămână, pentru a mai juca două etape şi ajuta actuala echipă să prindă un loc de play-off.

În acest sezon, fotbalistul a disputat 20 de partide în Liga I pentru FC Botoşani şi a marcat patru goluri. În România, Edjouma a mai jucat la FC Viitorul în prima jumătate a anului 2020.