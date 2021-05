Gigi Becali face REVOLUȚIE: 'Eu am spus aşa: noi am ajuns într-o situaţie primitivă, stalinistă. Eu sunt sclavul Spartacus, am sunat la alte triburi de sclavi'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a afirmat, vineri seară, că a discutat cu ceilalţi conducători din Liga 1 şi vrea să apeleze la instanţe pentru ca regula cu jucătorul U21 să nu fie aplicată.

”Şi ne mai propun ceva ei: ca noi, sclavii, să respectăm regula asta, noi trebuie să jucăm cu 7 jucători crescuţi în România. Şi eu am spus aşa: noi am ajuns într-o situaţie primitivă, stalinistă, când spune cineva că trebuie să faci aşa. Dar noi nu vrem aşa. Că Liga nu vrea aia, pentru că votăm în Comitetul Executiv.. Eu sunt sclavul care s-a răzvrătit. Hai să spunem Spartacus, că era şi trac şi machedon. Şi atunci am zis eu, care sunt sclavul Spartacus, am sunat la cluburi, la alte triburi de sclavi, şi am sunat prima dată la Rotaru şi am spus că hai să facem o revoluţie. L-am sunat şi pe Iftime şi a zis că e de acord. L-am sunat şi pe cel de la CFR, pe Copilu, că pe el îl cunosc şi a zis că e de acord. A mai zis că nu ştiu cine vorbeşte cu Dinamo. Deci ei, stăpânii, o să se vadă cu sclavii, care nu mai respectă regula lor. Noi ne adunăm la Ligă şi nu mai băgăm nici măcar un jucător U21 în echipă. Da, o revoltă. Eu am sub 21, că nu e vorba de mine. E vorba de principiu. Nu vii tu să îmi impui mie, pe banii mei. Tu te duci la UEFA, iei 20 de mii de euro pe spinarea mea. Păi vii tu şi ne spui aia? Adică, băi sclavule, îţi iau şi banii şi apoi te oblig să faci aşa cum vreau eu. Mergi la instanţă şi instanţa spune că e neconstituţional", a declarat Becali, conform digisport.ro.

El a menţionat că decizia nu va fi atacată la TAS, ci pe cale comercială. "Nu e o chestiune sportivă, e una economică. Eu trebuie să joc cu anumiţi jucători ca să câştig, nu am ajuns sclavul unui copilandru, Burleanu. Există jurisdicţie. Ne judecăm cu multe şi cu fotbalul feminin...Nu fac pentru mine, pentru mine e un avantaj regula. Am vorbit cu Burleanu, e inteligent, m-a uimit. Dar când eşti prea destept, dai în lucruri viclene. Poate alţii îi bagă în cap astea. Nu poate să impună unor 16 oameni cum să se organizeze, noi respectăm FIFA şi UEFA, nu era dictatură când am intrat în fotbal. Este un fel de propunere, dar care va fi votată, e decizie! Liga e un fel de găină a lor. A făcut o hârtie, dar se duce în Comitetul Executiv, dar votează sclavii lor, ridică mâinile după el. E trafic de influenţă!”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Digi Sport Special.