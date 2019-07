Gigi Becali îi desființează echipa și anunță o decizie RADICALĂ: 'Sunt o ruşine. Nu am dreptul să vorbesc'

Gigi Becali a rămas dezamăgit de jocul echipei din ultima perioadă şi vrea să iasă din spaţiul public pentru un timp. Mai exact, până când FCSB-ul va începe să aibă un joc mai bun, se va califica în grupele cupelor europene şi o să revină pe primul loc în campionat, potrivit Mediafax.

Patronul vicecampioanei vrea să schimbe şi strategia echipei, să revină la precedenta formulă de joc, 4-2-3-1.”Nu mai jucăm 4-3-3, nu dă nimeni pase în faţă. O pasă verticală nu dăm! A zis MM că le-a spus Bogdan, dar că nu l-au ascultat jucătorii. Eşti FCSB, bă! Pasează cum pasează ăia ai lui Hagi, bă! Oboseala e oboseală, iar ştiinţa e altceva! Când vin de la Hagi, joacă! Vînă joacă, a fost cel mai bun de pe teren. Poate peste 6 luni nici Vînă n-o să mai ştie fotbal. Să-l clonăm pe Hagi? Să-l punem pe el peste tot? Cu Salomao n-avea ce să facă, de aia a jucat fundaş. L-a băgat pe Bălaşa, n-aţi văzut ce a făcut Bălaşa? Pasă la adversar din 3 metri.

Citește și: Marian Godină îl umilește pe un fost șef din poliție: ‘Începând de azi îi voi arăta pe toți care fac de râs această meserie’

Sunt o ruşine, sunt pe locul 8. Am răspuns la telefon, am spus tot, dar să mă iertaţi, nu mai răspund. Nu am dreptul să vorbesc. Să mă sunaţi doar dacă intru în grupe sau dacă ajung pe locul 1. Vă rog să nu mă mai sunaţi că n-o să răspund", a spus Becali la Pro X.

FCSB a început destul de slab sezonul. Deşi până luni seară nu pierduse vreun meci, evoluţia echipei nu a fost cea mai bună. Evoluţiie au fost şterse şi pare departe de pretenţiile patronului, calificarea în grupele Europa League şi câştigarea campionatului.

Rezultatele FCSB-ului în această stagiune:

vs. Milsami (Europa League; acasă) 2-0

vs. FC Hermannstadt (Liga 1; acasă) 4-3

vs. Milsami (Europa League; deplasare) 2-1

vs. Sepsi (Liga 1; deplasare) 0-0

vs. Alashkert (Europa League; deplasare) 3-0

vs. FC Botoşani (Liga 1; acasă) 0-2