Globurile de Aur 2021 - `Nomadland`, desemnat cel mai bun film - dramă

Lungmetrajul "Nomadland" a câştigat premiul pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 78-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles şi New York, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

Pelicula "Nomadland", regizată de Chloe Zhao, a concurat la această categorie cu producţiile cinematografice "The Father", "Mank", "Promising Young Woman", "The Trial of the Chicago 7".

Filmul "Nomadland" spune povestea unei femei, interpretată de actriţa Frances McDormand, care devine un fel de nomad al zilelor noastre, transformându-şi camioneta într-o locuinţă mobilă şi călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate vestul american, după colapsul economic al unui orăşel din Nevada.În 2020, Globul de Aur la categoria "cel mai bun film - dramă" a fost câştigat de lungmetrajul "1917", regizat de cineastul britanic Sam Mendes.Cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfăşurat în format virtual. Evenimentul, difuzat în direct din New York şi Los Angeles de postul de televiziune american NBC, a fost prezentat pentru a patra oară de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.