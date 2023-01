Globurile de Aur 2023: Austin Butler, cel mai bun actor într-un film dramatic

Austin Butler a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic graţie rolului interpretat în pelicula "Elvis", marţi seară, în cadrul celei de a 80-a ediţii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează agerpres.

Austin Butler accepts his #GoldenGlobes Award in the 'Actor in a Motion Picture - Drama' Category for his performance in 'ELVIS'. pic.twitter.com/YoBm9h9aSw