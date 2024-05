VIDEO Detalii fierbinți de pe front! Cel mai mare câștig al rușilor în Ucraina de un an și jumătate: 278 km cuceriți doar într-o săptămână (ISW)

Între 9 şi 15 mai, 257 km2 au fost cuceriţi numai în regiunea Harkov, epicentrul actualei ofensive ruse, unde Moscova a revendicat capturarea a peste zece localităţi. Ceilalţi 21 de kilometri pătraţi ocupaţi de către armata rusă se află în diferite puncte de-a lungul liniei frontului, inclusiv în satul simbolic Robotino din sudul ţării, pe care trupele ucrainene l-au recucerit cu greu în timpul contraofensivei lor nereuşite din vară.

Forţele ruse nu au mai înregistrat un avans atât de rapid în teritoriul ucrainean de la jumătatea lunii decembrie 2022, arată sursa citată. Între 7 şi 13 decembrie, într-o fază a războiului în care linia frontului a fost mai mobilă, ruşii au avansat cu peste 350 km2 în regiunea Lugansk (nord-est), dar s-au retras în lunile precedente în regiunile Harkov (nord-est) şi Herson (sud) în faţa primei contraofensive ucrainene.

De la începutul anului 2024, Rusia a cucerit aproximativ 800 km2, mai mult decât pe ansamblul anului 2023 (600 km2).

Totuşi, acest avans rămâne foarte modest, având în vedere că reprezintă mai puţin de 1% din teritoriul ucrainean controlat în prezent de Moscova.

Actualele câştiguri pălesc aşadar în faţa regiunilor cucerite de armata rusă la începutul invaziei în februarie şi martie 2022.

De la începutul războiului, la 24 februarie 2022, Rusia a ocupat 65.336 km2 de teritoriu ucrainean până în 15 mai, ceea ce reprezintă aproape 12% din teritoriul Ucrainei, fără a ţine cont de teritoriile deja anexate de Rusia, cum ar fi peninsula Crimeea.

Calculele AFP au fost efectuate pe baza buletinelor comunicate zilnic de ISW, care se sprijină pe informaţiile public difuzate de ambele tabere şi pe analiza imaginilor din satelit.

Russia can achieve significant effects even if it does not ultimately seize Kharkiv city with this offensive. ISW geospatial intelligence analyst Daniel Mealie discusses the current situation in Kharkiv and the offensive's likely objectives. pic.twitter.com/4fGG6noGfh