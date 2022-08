Goana după gaze - Erdogan agită din nou spiritele în Mediterana de Est

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat marţi o nouă campanie de explorare a gazelor din Mediterana de Est, precizând că ea se va desfăşura în apele teritoriale ale Turciei, evitând astfel orice polemică cu Grecia şi Ciprul, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

''Studiile şi forajele pe care le efectuăm în Mediterana sunt în interiorul teritoriului nostru suveran. Nu avem nevoie de permisiunea sau consimţământul nimănui pentru asta'', a dat asigurări şeful statului turc, care a celebrat plecarea noii nave de foraj marin Abduhamid Han, în portul Mersin (sudul Turciei), pentru o misiune de două luni.Erdogan a precizat destinaţia vasului: ''Nava noastră se va deplasa în perimetrul zăcământului Yorukler 1, la 55 de kilometri în largul portului Gazipasa'', situat la 180 kilometri est de Antalya.Campania precedentă de foraj în Mediterana Orientală - o zonă potenţial bogată în gaz natural - în vara lui 2020 a provocat o serie de incidente cu Grecia şi, în octombrie acelaşi an, cu Ciprul.Turcia desfăşurase atunci nave seismice, escortate de nave militare, o manevră condamnată dur de Uniunea Europeană.''Noi am căutat modalităţi de a răspunde la problema dependenţei noastre de resurse energetice externe'', a insistat Recep Tayyip Erdogan.Nava Abdulhamid Han ''este simbolul acestei noi politici energetice a Turciei: totuşi, cu a patra noastră navă de foraj şi două nave seismice, am intrat în joc'', a adăugat el.Ankara afirmă că vasul Abdulhamid Han, ce are o lungime de 238 de metri, este cea mai mare şi cea mai avansată tehnologic navă de foraj de mare adâncime, putând fora la 12.000 de metri adâncime.Turcia este aproape complet dependentă de importuri pentru a-şi acoperi cererea de energie, notează Reuters.