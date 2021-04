Alina Gorghiu: Sunt supărată că avem doar două femei în Cabinetul Cîțu

Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că are încredere în alegerea USR PLUS privind desemnarea Ioanei Mihăilă pentru funcţia de ministru al Sănătăţii. Gorghiu se declară „supărată” pentru faptul că din Cabinetul Cîţu fac parte puţine femei şi îşi doreşte ca pe viitor să se „echilibreze povestea cu genul” în Guvern.

„Nu o cunosc pe doamna ministru, dar am încredere în opţiunile făcute de colegii noştri de la USR PLUS şi dau credit oricărui om care, cu expertiză în spate, cu dorinţa de a face reforme şi, sigur, în capacitatea domniei sale de a gestiona un portofoliu foarte greu. Şi mai cred un lucru: să ştiţi că femeile sunt foarte atente la mesajele pe care le dau, în general, şi gestionează bine şi partea administraţiei centrale. Mă bucur că e a doua femeie din Cabinetul Cîţu. Eu sunt supărată pe lucrul acesta. (...) Premierul a fost legat de mâini şi de picioare în constituirea Guvernului, fiecare partid şi-a propus miniştrii. Eu nu sunt unul dintre oamenii politici care îşi doreşte executiv, eu dintotdeauna am spus că pentru mine e foarte importantă activitatea parlamentară şi cariera parlamentară (...) dar e greu ca într-o societate în care tu ai 52% femei să nu ai decât două femei în cabinetul tău”, a afirmat Gorghiu la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.

Aceasta a adăugat că îşi doreşte ca pe viitor să se „echilibreze povestea cu genul” în Guvern.

Ioana Mihăilă a depus joi seară jurământul ca ministrul al Sănătăţii, devenind a doua femeie din Cabinetul Cîţu, alături de ministrul Muncii Raluca Turcan.