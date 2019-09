Grațiela Gavrilescu dezvăluie ce a determinat-o să accepte propunerea lui Dăncilă: 'De aceea, ieri, am revenit exact la soluția inițială din 2014'

Vicepreședintele ALDE Grațiela Gavrilescu a declarat că a acceptat propunerea de a reveni în Guvern deoarece nu a fost de acord cu faptul că partidul din care face parte nu mai are un candidat propriu la prezidențiale. Aceasta a spus că a fost "un soldat mai mult decât disciplinat" pentru ALDE.

"În momentul în care am luat decizia să-mi dau demisia din funcția de ministru al Mediului și vicepremier din partea ALDE a fost că noi la ora aceea aveam o decizie luată în partid prin care aveam un candidat pentru alegerile prezidențiale. Am considerat că lupta politică poate să fie dusă pentru această campanie care va începe peste câteva zile. Dacă am dat un vot în delegația permanentă pentru a ieși de la guvernare și a susține un candidat și să ne aflăm azi în situația în care suntem ieșiți de la guvernare dar nu avem candidat propriu, am considerat că nu mai este logic să ieși de la guvernare și să n-ai pe cine susține. De aceea, ieri, am revenit exact la soluția inițială din 2014", a declarat, joi, la Digi24, Grațiela Gavrilescu.

"Prima delegație permanentă la care au mi-am dat votul pentru a ieși de la guvernare a fost cel din luna august iar la ora aceea eu și cred că nimeni din partid, colegii mei din delegația permanentă, nu știau decizia pe care urmează să o ia președintele (Călin Popescu Tăriceanu-n.red.) vizavi de posibilitatea ca ALDE să nu aibă un candidat", a mai spus aceasta.

De asemenea, Gavrilescu a transmis că prin rezultatele bune pe care ea și organizația ALDE Prahova le-au obținut a demonstrat că este "un soldat mai mult decât disciplinat".

"Eu nu am plecat din PNL ca să pot să fiu membru fondator al Partidului Liberal Reformator, ca să putem să continuăm ideologia liberală și să putem în același timp să creem un partid care să poată să fie credibil pe piața politică. Dovadă este că ALDE a intrat în Parlament iar eu am fost un soldat mai mult decât disciplinat prin rezultatele pe care le-am avut alături de colegii mei, pentru că votul pe care ALDE Prahova l-a obținut a obținut și rezultate bune pentru grupul parlamentar atât în Cameră cât și pentru Senat. Dacă tot nu avem candidatul nostru, nu credeți că niciun cetățean, nici măcar acela pentru care eu trebuia să semnez un ștat de plată nu trebuia să sufere. Eu am avut delegată atribuția de ordonator principal de credite secretarului general adjunct dar această atribuție a fost stopată în momentul în care eu am demisionat și a apărut de fapt decretul de încetare a funcției de ministru", a afirmat fostul ministru.

Deputatul ALDE nu se teme de o excludere din partid pe motivul că a acceptat propunerea premierului Viorica Dăncilă pentru a fi din nou ministru al Mediului.

"Nu mi-e frică de nimic. Nu mi-a fost frică să părăsesc un partid mare. Cu ce a greșit Grațiela Gavrilescu? A trădat Grațiela Gavrilescu ALDE? Va trăda Grațiela Gavrilescu ALDE? Nu. A crezut în acest proiect, crede în continuare și cred că este nevoie la ora actuală de o reformare a partidului", a declarat Gavrilescu.