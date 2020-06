Grammy Awards - Academia renunţă la folosirea termenului 'urban'

Recording Acadmy, care acordă trofeele Grammy, a anunţat miercuri că renunţă la folosirea termenului „urban” pentru categoriile premiilor, aceasta fiind cea mai recentă schimbare produsă anul acesta în setul său de reguli, potrivit news.ro.

Academia va face disponibile public regulile de acordare a premiilor Grammy, pentru prima dată în istoria sa.

Deciziile au fost luate ca parte a efortului de a transforma Academia într-un organism „complet nou şi foarte transparent”, a declarat preşedintele şi CEO-ul interimar Harvey Mason jr. pentru Variety.

„Totul este parte din ce sper eu că va fi un nou capitol în istoria noastră”, a completat el.

Dacă săptămâna trecută casa de discuri Republic Records a anunţat că va înceta să folosească termenul „urban”, Mason a precizat că forul a luat decizia luna trecută.

Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lăsat cu o demisie din echipa Barna

Academia primeşte în fiecare an propuneri de modificări din partea artiştilor, producătorilor şi compozitorilor - care cer reevaluarea procesului de selecţie.

La începutul acestui an, instituţia a fost în centrul unei controverse provocate de fosta preşedintă Deborah Dugan, care a spus că a fost forţată să renunţe la funcţie după ce a depus o plângere în luna decembrie, la Equal Employment Opportunity Commission, în care acuză Academia că a recurs la represalii şi că a făcut public un fals pretext pentru a o concedia. Ea a semnalat cazuri de hărţuire sexuală, nereguli în votul pentru premiile Grammy şi conflicte de interese.

Academia a transmis atunci că va face eforturi pentru transparentizarea procesului.

Categoria „Best Urban Contemporary Album” a fost redenumită „Best Progressive R&B Album”, care va fi dedicată albumelor care includ elemente progresiste ale R&B şi pot include elemente hip-hop, rap, dance şi electro, şi elemente de producţie găsite în pop, euro-pop, country, rock, folk şi alternative.

„Best Rap/Sung Performance Category” a devenit „Best Melodic Rap Performance”, pentru a reprezenta mai bine incluziunea trendurilor interpretărilor hibride în genul rap.

„Latin Pop Album” a fost redenumită „Latin Pop Or Urban Album”, iar „Latin Rock, Urban Or Alternative” a devenit „Latin Rock Or Alternative”.

Legat de eligibilitatea la categoria „Best New Artist” a fost eliminată cerinţa unui număr maxim de materiale lansate.