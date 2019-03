Grand Cinema & More lansează în aprilie documentare despre Rembrandt, Van Gogh, Michelangelo şi Leonardo da Vinci

Documentare despre Rembrandt, Van Gogh, Michelangelo şi Leonardo da Vinci vor fi proiectate în luna aprilie, la Grand Cinema & More, relatează News.ro.

Seria de documentare „Colecţia de Artă” va debuta pe 1 aprilie, cu „Van Gogh: A New Way of Seeing”, semnat de regizorul David Bickerstaff. Producţia prezintă operele emblematice ale lui Van Gogh într-o lumină nouă, neexplorată până acum, aducând în prim plan interviuri exclusive cu echipa de curatori de la Muzeul „Van Gogh”. Documentarul poate fi vizionat pe 1 şi pe 12 aprilie, începând cu ora 11:00.

Un alt documentar care va putea fi urmărit este „Rembrandt from the National Gallery, London and Rijksmuseum, Amsterdam”. Având acces exclusiv în ambele galerii, filmul documentează expoziţiile de reper, aducând în prim plan şi povestea vieţii lui Rembrandt cu accent pe ultimii săi ani de viaţă, consideraţi de critici ca fiind cei mai creativi ani ai artistului. Documentarul va rula pe 2 şi 9 aprilie, începând cu ora 11:00.

Cel de-al treilea titlu al seriei este „Michelangelo - Love and Death”. Urmărind parcursul celor 89 de ani de artă, documentarul dedicat lui Michelangelo face o călătorie prin marile capele şi muzee din Florenţa, Roma şi Vatican, pentru a explora măreţia lucrărilor sale. „Michelangelo - Love and Death” va rula în cinematograf pe 4 şi 8 aprilie, de la ora 11:00, iar pe 9 aprilie, de la ora 20:00.

„Leonardo from the National Gallery, London” este titlul documentarului care surprinde entuziasmul deschiderii la Galeria Naţională din Londra a celei mai mari colecţii de picturi semnate de Leonardo da Vinci. Filmul oferă şi o explorare fascinantă a lucrări ale artistului, explicate de curatori, restauratori şi invitaţi speciali. „Leonardo from the National Gallery, London” va rula pe 2 aprilie de la ora 20:00, iar pe 5 şi 11 aprilie de la ora 11:00.

Toate documentarele sunt subtitrate în limba română. Biletele pentru proiecţiile de zi costă 18 lei şi 23 de lei, în funcţie de categoria aleasă, iar pentru cele programate la ora 20:00 costă 40 şi 45 de lei.

Seria de documentare „Colecţia de artă” este sprijinită de Uniunea Artiştilor Plastici din România, care a anunţat că se va implica activ în promovarea proiectului în rândul comunităţii artiştilor români.