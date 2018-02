Greii din politică care au SCĂPAT de vigilența CNCD, deşi 'au comis-o' la fel ca Dăncilă

Scandalul momentului, în care protagonist este chiar premierul Viorica Dăncilă, scoate la iveală declaraţii uitate, afirmaţii similare, făcute de grei ai politicii din România. Altfel spus, prim-ministrul nu este singurul politician care şi-a acuzat adversarii de autism. Acelaşi cuvânt l-au folosit aproape toţi politicienii aflaţi în fruntea statului, cu trimitere la tabăra adversă.

Preşedinţi, premieri, şefi ai Camerelor Parlamentului şi, în general, politicieni şi demnitari de toate rangurile au recurs la expresii similare în atacurile lor. România TV a făcut în acest sens o listă cu cele mai răsunătoare declaraţii.

Klaus Iohannis, 14 septembrie 2015, conferinţă de presă Palatul Cotroceni: "România nu este o ţară xenofobă, nici autistă, nici separatistă. Noi dorim să contribuim la rezolvarea acestei chestiuni (criza migranţilor - n.r.)".

Dacian Cioloş, 26 noiembrie 2016, declaraţie la proteste în Piaţa Victoriei: „Am inceput anul cu proteste pe legile justitiei si suntem pe cale de a incheia anul discutand pe acelasi subiect. Mi se pare o forma de autism, in primul rand nu atat de a nu tine cont de solicitarile oamenilor care ies in strada (...)".

Liviu Dragnea, 22 ianuarie 2015, declaraţie despre Legea Big Brother: "Eu zic ca nu trebuie sa fim autisti si sa nu vedem in ce zona ne aflam si care sunt riscurile, din ce in ce mai mari care apar in ce priveste siguranta nationala". (Ulterior Liviu Dragnea şi-a cerut scuze pentru folosirea cuvântului "autist" - n.r.)

Elena Udrea, 15 aprilie 2016, declaraţie la RomâniaTV: "Eu cred că domnul Iohannis nu instrumentează ceva, că nu e capabil. Faţă de dânsul nu putem specula că are vreo strategie să se certe cu israelienii. Nu cred că discută cineva cu dânsul… pare destul de autist".

Ion Iliescu, interviu Mediafax: "Basescu este un autist. Adica lumea spune clar despre ce este vorba, solicita clar demisia, iar singurul lui raspuns e sa isi dea demisia. Sa faca el primul pas sa demita guvernul si apoi sa-si dea demisia. Asta cere lumea, demisia presedintelui, demisia guvernului, alegeri anticipate parlamentare si prezidentiale. El se face ca nu aude".

Călin Popescu Tăriceanu, 24 septembrie 2015, despre CSM: "Orice afirmatie este considerata un atentat la independenta Justitiei si de aici decurge si comportamentul lor, care este unul autist".

Călin Popescu Tăriceanu, 28 mai 2014: "Sunt foarte curios ce turnură vor lua evenimentele. Mesajele date de Crin Antonescu par să fie mai degrabă cererea unei persoane lovite de autism".

Crin Antonescu, 8 aprilie 2011: "A adopta legislaţie care afectează direct viaţa şi profesia a milioane de oameni fără nicio formă de dialog social (...) înseamnă o formă foarte periculoasă de autism politic".

Iar exemplele pot continua cu politicieni şi demnitari de toate rangurile, din ministere sau din organizaţii locale, precum Răzvan Mihai Ungureanu, Bogdan Aurescu sau Marius Nicoară.

În 2014, Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA) a depus plângeri pentru discriminare şi lezarea imaginii persoanelor cu tulburări din spectrul autist atât împotriva declaraţiei lui Călin Popescu Tăriceanu, care l-a făcut "autist" pe Crin Antonescu, cât şi împotriva unei declaraţii a lui Mihai Răzvan Ungureanu, care vorbea de o clasă politică lovită de "autism politic".

În ambele cazuri prezentate mai sus, Colegiul Director al CNCD a decis că declaraţiile respective nu sunt discriminatorii, ci respectă principiul libertăţii de exprimare şi a respins sesizările.

"Reclamatul nu a făcut o afirmație privind persoanele cu tulburări din spectrul autist, ci față de un alt politician, utilizând sintagma de „autist". O astfel de afirmație vizează persoana în cauză și nu neapărat persoanele cu tulburări din spectrul autist. În urma acestei afirmații nu au apărut comentarii negative la adresa persoanelor cu tulburări din spectrul autist (cum apar comentarii rasiste spre exemplu dacă un politician face o afirmație privind apartenența etnică a unor persoane cu un comportament reprobabil în societate)", a motivat CNCD.

