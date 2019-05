Greul PSD acuzat că a otrăvit-o pe Doina Pană, prima REACȚIE la acuzații - Cum se apără

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a infirmat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că ar fi fost citat în dosarul deputatului Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor, instrumentat de DIICOT, privind o posibilă otrăvire cu mercur, şi s-a arătat solidar cu demersul întreprins de colega sa de partid şi de filială, conform Agerpres.

Doina Pană a confirmat pentru ȘTIRIPESURSE.ro că liderul PSD Bistrița nu a fost citat de organele de anchetă.

"La partea cu eu, suspectul de serviciu, daţi-mi voie să zâmbesc şi să nu comentez. Nu am fost citat", a fost replica lui Radu Moldovan.

Citește și: Vești de ULTIMĂ ORĂ despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu - Ce anunță medicii

Liderul PSD Bistriţa-Năsăud a precizat că Doina Pană l-a informat încă de la sfârşitul anului 2017 despre problemele de sănătate apărute, ulterior şi despre intenţia de a depune o plângere penală după primirea rezultatului analizelor medicale, care au indicat o intoxicaţie cu mercur, demers cu care a fost de acord şi el.

"Foarte multă lume a făcut speculaţii şi comentarii când Doina Pană a anunţat că îşi dă demisia din motive de sănătate. Am ştiut chiar de atunci că Doina are probleme de sănătate, de la finalul anului 2017. Undeva, nu mai ştiu exact, prin 2018, mi-a spus că în urma unor analize medicale a fost constatată această intoxicaţie cu mercur, că va depune o plângere. Am fost în acord perfect cu ea. Cred că este o situaţie foarte gravă şi sunt instituţii ale statului abilitate să verifice şi să dea soluţii la povestea aceasta", a declarat Moldovan.

Radu Moldovan s-a arătat solidar cu Doina Pană şi spune că aşteaptă "cu mare interes" rezultatul cercetărilor DIICOT.

"Eu nu pot să fiu decât solidar cu orice coleg de-al meu, în cazul de faţă cu ea. A trecut prin momente foarte grele, Doamne fereşte cineva să treacă pe aici, mă bucur foarte tare că astăzi este bine şi că momentul critic a fost depăşit, şi aştept şi eu cu mare interes, aşa cum cred că aşteaptă mai multă lume, rezultatul cercetărilor respective", a mai spus preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud.