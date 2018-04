GREVĂ GENERALĂ la una dintre cele mai PRESTIGIOASE universităţi din România: Protestul, REPLICĂ la decizia ministrului Educaţiei

Conducerea Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca analizează declanşarea unei greve japoneze, urmată de o grevă generală a studenţilor şi cadrelor didactice, după reducerea locurilor pentru admiterea în anul universitar 2018 – 2019 la licenţă, master şi doctorat.

Prorectorul cu cercetarea al UBB, Daniel David, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că universitatea a solicitat explicaţii Ministerului Educaţiei Naţionale privind formulele de calcul care au stat la baza reducerii locurilor, dar nu a primit niciun răspuns, potrivit MEDIAFAX.

”Despre tăierea de locuri la admiterea în anul universitar 2018-2019 am discutat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, am întrebat care sunt formulele de calcul, dar nu am primit răspunsuri. Solicităm decidenţilor politici să întrerupă acest asalt asupra zonelor de competitivitate ale mediului academic. UBB aşteaptă încetarea asediului şi corectarea erorilor în distribuirea locurilor bugetate la licenţă, master şi doctorat. Voi propune la nivelul Senatului UBB declaşarea unei greve japoneze, apoi a unei greve generale a studenţilor şi cadrelor didactice. Vom informa partenerii externi despre demersurile antiacademice de reducere a locurilor, de altfel, deja, ei au început să ne întrebe ce se întâmplă”, a spus David.

Potrivit acestuia, cei din conducerea MEN uită că dacă se pierde trendul legat de universităţile europene, România riscă să se decupleze de ceea ce se întâmplă în modernitate, la nivel european.

”Universităţile cunoscute vor fi invitate să faţă parte din reţelele europene, iar prin faptul că nouă, universităţilor mari din România, ni se taie locuri la master şi doctorat, pe partea de competivitate, automat nu vom mai fi atractivi pentru a face parte din aceste reţele. Mă tem foarte tare de faptul că MEN lucrează la clasamentul universităţilor şi şcolilor doctorale, iar acesta nu se va face după standarde internaţionale ci locale, distorsionate la nivel naţional”, a mai spus David.

Acesta crede că la nivelul MEN are loc o regândire a mediului academic astfel încât noile universităţi apărute după Revoluţie în zonele regionale, locale, sunt prezentate ca având anvergură naţională, internaţională, fiind atacate universităţile mari, tradiţionale.

”În timp, universităţile regionale, locale, au fost colorate politic, în timp ce universităţile mari sunt mai vocale, mai puternice, mai independente şi cu resurse mai multe şi nu s-au supus uşor politicului, fiind critice cu derapajele politicului. Simţim acum că este o pedeapsă a MEN la adresa noastră”, a mai spus prorectorul UBB.

Prorectorul cu finanţarea al UBB, Dan Lazăr, a declarat, la rândul său, că impactul financiar asupra universităţii clujene al tăierii celor 277 de locuri – 29 la licenţă, 200 la masterat şi 48 la doctorat – la admiterea în anul universitar 2018 - 2019 se ridică la 8,2 milioane de lei.

”Este un atac fără precedent al MEN la adresa universităţilor care mă pune pe gânduri. Ne învrăjbim între universităţi, repartizarea locurilor înseamnă să ne pună în conflict cu alte universităţi”, a subliniat Lazăr.