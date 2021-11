Grindeanu, după negocieri: Am propus PNL 4 soluții pentru creșterea salariilor și pensiilor

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, după o nouă rundă de negocieri cu PNL și UDMR pe marginea programului de guvernare, că social-democrații au propus mai multe măsuri pentru creșterea veniturilor statului astfel încât să fie bani pentru creșterea pensiilor și a salariilor.

„Dorim să creștem salariul minim și pensiile. Pentru asta am venit azi cu propuneri pentru a crește veniturile statului. Prima ar fi cea legat de taxarea luxului, daca il putem numi asa. Vrei iaht, platesti in plus. Nu este o impuenre, este o intentie exprimata. Doi: Romania are cea mai mica rata de colectare la nivelul UE, este absolut necesar sa rezolvam. Putem aplica solutia aplicata de Bulgaria, au adus experti straini si a crescut rapid rata de colectare. Trei: e nevoie de un efort national pentru combaterea evaziunii fiscale, e inadmisibil ca scannerele cumparate de stat stau nefolosite iar contrabanda este in floare. Patru: nu suntem de acord cu eliminarea facilitatilor pentru cercetare, IT si constructii, impactul acestor ramuri care au tinut economia Romaniei ar fi unul care nu ar da cu plus. A ramas ca discutiile ulteriore sa detaliem aceste puncte. Nu a fost inchis subiectul”, a declarat Grindeanu.

