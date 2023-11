Grupul bancar BRD a înregistrat un profit net de 1,227 miliarde lei la finalul primelor nouă luni ale anului, mai mare cu 20,8% faţă de anul precedent. Banca BRD-Groupe Société Générale a realizat un profit net de 1,191 miliarde lei, în urcare de la 997,7 milioane lei în primele nouă luni ale lui 2022, potrivit news.ro.

Grupul BRD a raportat totodată un venit net bancar în sumă de 2,83 miliarde lei (în creştere cu 11% comparativ cu 2,541 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie 2022). La nivel individual, banca a realizat în primele nouă luni venituri de 2,728 miliarde lei, faţă de 2,448 miliarde lei în perioada similară a anului trecut.

”În primele nouă luni ale anului 2023, favorizate de creşterea volumelor şi de nivelul ridicat al ratelor dobânzilor, veniturile Grupului BRD au crescut cu 11,4% faţă de anul precedent, ajungând la 2,831 miliarde lei. Veniturile nete din dobânzi, în creştere cu 16,5% YoY, au contribuit semnificativ la această performanţă, mizând pe dinamica bună a activităţii de creditare şi pe ratele mai ridicate ale dobânzilor din portofoliul de active. Aceste efecte au fost temperate de creşterea costurilor de finanţare, asociată în principal cu depozitele la termen, care au marcat o creştere abruptă în perioada analizată”, arată raportul băncii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 2,1% an/an, influenţate în principal de scăderea veniturilor din comisioane aferente activităţii cu cardurile, având în vedere gradul tot mai mare de penetrare a pachetelor de cont curent, în linie cu tendinţele de pe piaţă, şi de scăderea volumului tranzacţiilor cu numerar, determinată în principal de un efect de bază. Această scădere a fost parţial contrabalansată de activităţile de brokeraj (în principal consultanţă) şi de asigurări. Alte venituri, în creştere cu 6,9% faţă de primele 9 luni ale anului 2022, au fost impulsionate de activitatea de tranzacţionare.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 1,39 miliarde lei la sfârşitul primelor 9 luni ale anului 2023 (faţă de 1,276 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului 2022), în creştere cu 9% în dinamică anuală, având în vedere contextul inflaţionist şi presiunea persistentă asupra costurilor salariale. Evoluţia cheltuielilor cu personalul, +8,8% în dinamică anuală, a fost legată în mare măsură de ajustările de preţ şi de creşterea beneficiilor.

Alte categorii de costuri reflectă, în principal, cheltuielile mai mari cu serviciile externe şi efortul semnificativ depus în domeniul IT&C pentru continuarea planului de transformare digitală a băncii, menţinând în acelaşi timp o atenţie deosebită în controlul costurilor de funcţionare. Pe fondul acestor evoluţii, performanţa operaţională globală a fost solidă, cu o creştere a venitului brut din exploatare de 13,9%, până la 1,441 miliarde lei, faţă de 1,265 miliarde lei la finalul perioadei corespunzătoare a anului 2022. Raportul cost/venit al Grupului BRD a înregistrat o îmbunătăţire de 1,1 puncte procentuale, până la 49,1% la finalul primelor 9 luni ale anului 2023, pe fondul efectului favorabil al veniturilor.

În perioada analizată, calitatea activelor a rămas solidă, rata NPL (credite neperformante, conform definiţiei EBA) atingând un nou nivel minim istoric de 2,1% la sfârşitul lunii septembrie 2023 (faţă de 2,6% la sfârşitul lunii septembrie 2022), în timp ce gradul de acoperire cu provizioane se menţine la un nivel confortabil, peste 70% (76,2% la sfârşitul lunii septembrie 2023 faţă de 77,6% la sfârşitul lunii septembrie 2022, la nivelul băncii).

Costul riscului a înregistrat eliberări nete de 35 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2023, faţă de cheltuieli nete de 37 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului 2022, în principal datorită recuperărilor susţinute din expunerile neperformante şi evoluţiei stabile a portofoliului performant.

”Grupul BRD a înregistrat un profit net de 1,227 miliarde lei la finalul primelor 9 luni ale anului 2023, mai mare cu 20,8% faţă de anul precedent. Acest rezultat a condus la un nivel solid al ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii, (ROE), de 20,9% pentru primele nouă luni ale anului (faţă de 16,7% în primele noua luni ale anului 2022). Rata fondurilor proprii totale a fost de 21,2% la sfârşitul lunii septembrie 2023, reflectând o poziţie solidă a capitalului, precum şi capacitatea de a distribui dividende”, menţionează banca.

În şedinţa din 2 noiembrie, Consiliul de Administraţie al BRD a decis să propună, o rată de distribuire exceptională de dividend de 50% din profitul nerepartizat al anului 2022 (respectiv 643 milioane lei), adică un dividend brut per acţiune de 0,9226 lei, sub condiţia unui vot favorabil în AGA din luna decembrie 2023.

"BRD a obţinut performanţe solide în primele nouă luni ale anului 2023. Activitatea de creditare a înregistrat o creştere de două cifre faţă de perioada similară a anului trecut, deşi ritmul a încetinit în trimestrul al treilea. Contribuţia segmentului companii, atât la nivelul IMM-urilor, cât şi la cel al companiilor mari, este remarcabilă. Creditarea retail a fost mai dinamică pe segmentul creditelor de consum, marcând noi niveluri record, în timp ce cererea de credite pentru locuinţe a fost influenţată de încetinirea pieţei, având în vedere mediul economic caracterizat de niveluri ridicate ale ratelor dobânzilor. Această performanţă comercială deosebită, însoţită de o calitate ridicată a activelor, s-a tradus prin rezultate financiare excelente. Primele nouă luni ale anului au fost marcate de o creştere puternică a veniturilor, de o atenţie constantă asupra controlului costurilor şi susţinute de o eliberare netă de provizioane în costul riscului. Toate acestea au contribuit la o creştere semnificativă a rezultatului net, +20,8% faţă de anul precedent, şi la un nivel ridicat al ROE, de 20,9%", a spus Maria Rousseva, director general adjunct al BRD Groupe Société Générale.

Expansiunea creditării, susţinută de dinamica ridicată a segmentului companii şi de soliditatea activităţii pe segmentul retail Creşterea soldului creditelor nete ale Grupului BRD (inclusiv creanţele din leasing) a atins, la sfârşitul lunii septembrie 2023, un nivel de două cifre, 10% an/an. Creşterea a fost susţinută într-o mai mare măsură de o activitate de creditare robustă pe segmentul companiilor, în timp ce dinamica pe segmentul retail a fost solidă, dar în cadrul unei pieţe care a înregistrat o creştere foarte limitată, reflectând impactul înăspririi condiţiilor financiare, al majorării dobânzilor şi al creşterii incertitudinilor privitoare la viitor.

Pe segmentul retail, soldul creditelor nete a crescut cu 4,1% an/an la sfârşitul lunii septembrie 2023, împrumuturile acordate persoanelor fizice marcând un avans de 3,6% an/an, iar cele pentru clienţii companii mici, un avans de 16,9% faţă de 30 septembrie 2022. Activitatea de creditare a fost foarte dinamică în materie de credite pentru consum, producţia marcând noi recorduri, atât trimestrial, cât şi la nivelul primelor 9 luni, cu o creştere semnificativă de 38% an/an în T3 2023 şi de 16% an/an faţă de primele 9 luni ale anului 2022.

Dinamica creditelor pentru locuinţe continuă să încetinească, similar cu tendinţa de scădere a pieţei într-un context caracterizat de niveluri ridicate ale dobânzilor. Finanţarea companiilor a continuat să înregistreze o dinamică puternică, ritmul de creştere fiind de două cifre: 20,0% an/an la sfârşitul lunii septembrie 2023, sprijinită de un excelent aport atât din partea segmentului IMM (+25,9% an/an), cât şi din cea a companiilor mari (+16,6% an/an). Activitatea de leasing a marcat, de asemenea, o performanţă robustă, înregistrând o creştere globală a portofoliului de 20,4% an/an la sfârşitul lunii septembrie 2023.

În primele nouă luni ale anului 2023, BRD a continuat să sprijine mediul de afaceri din România, fiind un finanţator activ atât pentru companiile eligibile în cadrul programului IMM Invest Plus, cât şi pentru beneficiarii programelor naţionale sau ai celor de fonduri nerambursabile UE. În cadrul programului IMM Invest Plus, producţia de credite a înregistrat o creştere de 31% faţă de anul precedent, ajungând la 1,97 miliarde lei, comparativ cu 1,50 miliarde lei pentru primele 9 luni ale anului 2022. În plus, BRD este angajată în construirea unei economii sustenabile, oferind finanţare sustenabilă în valoare de 1,57 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2023.

Depozitele clienţilor au ajuns la 60,6 miliarde lei la sfârşitul lunii septembrie 2023, în creştere cu 9,8% faţă de 30 septembrie 2022, cu un avans de 7,2% YoY pe segmentul retail şi de 14,7% YoY pe segmentul non-retail. Depozitele la termen ale persoanelor fizice continuă să menţină un ritm de creştere ridicat, de 81% în dinamică anuală, la finalul lunii septembrie 2023, în timp ce pe segmentul companii s-au înregistrat intrări nete mai mari din partea clienţilor companii mari (+21,2% YoY) şi, într-o măsură mai mică, din partea IMMurilor (+6,2% YoY).

Numărul mediu de angajaţi activi ai grupului în cursul primelor trei trimestre al anului 2023 a fost de 6.067 (6,158 la 2022).

BRD-Groupe Société Générale este cotată la Bursa de Valori Bucureşti începând cu 15 ianuarie 2001.

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 432 de unităţi. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârşitul lunii septembrie 2023, la 77 miliarde lei. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 117.000 de angajaţi în 60 de ţări şi 25 de milioane de clienţi la nivel mondial în cele trei activităţi-cheie ale sale: Retail banking în Franţa, Servicii bancare globale şi soluţii pentru investitori, Retail banking internaţional, mobilitate şi servicii de leasing.