Guatemala le cere Suediei şi Venezuelei să-şi retragă ambasadorii pentru că au spus despre ţară că este coruptă

Guatemala le-a cerut joi guvernelor din Suedia şi Venezuela să-şi retragă ambasadorii, acuzându-i pe diplomaţi că se amestecă în politica internă şi spun că ţara este coruptă, relatează vineri agenţia Reuters.

Preşedintele guatemalez, Jimmy Morales, a fost bombardat cu acuzaţii de corupţie la adresa familiei sale şi s-a aflat într-o dispută cu organismul anticorupţie al ONU, al cărui susţinător hotărât este Suedia.''Deoarece ambasadorii Anders Kompass şi Elena Alicia Salcedo şi-au asumat, în cursul activităţii lor, atitudini ce au dus la interferenţă în treburile interne ale Guatemalei, li s-a cerut guvernelor Suediei şi Venezuelei să-i retragă'', a declarat Ministerul de Externe guatemalez într-un comunicat.Ministrul guatemalez de externe, Sandra Jovel, a afirmat într-o conferinţă de presă că cererile de retragere a ambasadorilor nu au nimic de-a face cu Comisia Internaţională împotriva Impunităţii în Guatemala (CICIG), susţinută de ONU. ''Ştiţi cu toţii foarte bine că la un moment dat ambasadorul Kompass a făcut coruptă întreaga societate guatemaleză, şi noi nu vom accepta aceasta, nici nu vom tolera, pentru că nu este aşa'', a declarat Sandra Jovel presei.În ianuarie, în cadrul unei ceremonii la care guvernul suedez a donat fonduri pentru CICIG, ambasadorul Kompass a făcut menţiunea de ''societate coruptă'', dar a adăugat că nu crede că este corect să se spună că toată societatea este rea. El a afirmat totodată că CICIG reprezintă ''un medicament puternic'' pentru Guatemala.La începutul acestui an, CICIG a încercat, fără succes, să-l pună sub acuzare pe preşedintele Morales, fost actor de profesie. Morales s-a străduit, dar nu a reuşi, să-l expulzeze pe şeful CICIG, ca urmare a criticilor din partea ONU, SUA şi UE.Jovel a afirmat joi că nimeni nu este expulzat, nimeni nu este declarat persona non grata şi că relaţiile bilaterale continuă. ''Cred că ambasadorul Venezuelei a comis unele interferenţe'', a adăugat ea.Reacţionând la demersul Guatemalei, ministrul suedez de externe, Margot Wallstrom, l-a calificat drept ''foarte nefericit''. ''Vom cere acum alte explicaţii din partea guvernului guatemalez şi vom lua în considerare un plan de acţiune. Opiniile şi acţiunea Suediei în probleme privind drepturile omului şi lupta împotriva corupţiei sunt bine cunoscute'', a conchis Wallstrom.