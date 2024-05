GUR anunță noi atacuri asupra Rusiei - Trei obiective strategice lovite într-o singură noapte

GUR a atacat rafinăria de petrol din Volgograd, depozitul de petrol Kaluganefteprodukt din localitatea Liudinove, precum și uzina metalurgică Novolipeţk.

Potrivit surselor RBC, în timpul atacurilor au fost lovite ținte militare. RBC notează că aceste obiective rusești au mai fost atacate de serviciile speciale ucrainene. De exemplu, uzina metalurgică Novolipeţk a fost vizată de atacuri lansate de drone ucrainene de cel puțin două ori. Una dintre cele mai mari astfel de fabrici din Rusia, care lucrează pentru forțele de ocupație, a fost atacată în februarie și în aprilie 2024. Potrivit presei, acolo au fost produse materii prime pentru companiile rusești care se ocupă cu arme nucleare și rachete balistice.

/1. At night, there was a drone attack on the Russian oil refinery in Volgograd. As a result of the strikes, a fire started at the refinery. It is not yet known for certain what equipment was damaged.



The plant's capacity is 14.8 million tons. 475 km from the frontline.… pic.twitter.com/lxcVhYnd7b