Guvernul a preferat la rectificarea bugetară soluţia politică şi electorală în detrimentul celei economice (Marius Paşcan)

Deputatul PMP Marius Paşcan a propus, luni, mai multe soluţii pentru "însănătoşirea şi performanţa" economiei româneşti şi a criticat propunerile Guvernului, potrivit Agerpres.

"PMP a pretins mai multă transparenţă în cheltuirea banilor publici, măsuri concrete ca mai ales în această perioadă toate contractele de achiziţii publice de la nivelul administraţiilor centrale sau locale să fie accesibile românilor pentru a se vedea pe ce s-au cheltuit resursele şi aşa puţine ale statului. PMP a solicitat Guvernului să aloce resurse pentru cercetarea medicală din România, lucru care din păcate nu s-a întâmplat. Am ajuns să fim singurul stat din UE care nu participă la efortul global privind găsirea unui leac la boala generată de acest coronavirus periculos. PMP a propus o rectificare bugetară participativă şi construirea unui buget care să permită relaxarea economiei româneşti. Guvernul a preferat o abordare contabilă primară, făcând un calcul cu privire la cât au crescut cheltuielile şi cât au scăzut încasările, s-a preferat soluţia politică şi electorală favorabilă în detrimentul celei economice", a spus Paşcan la "Ora Guvernului".Invitat la "Ora Guvernului" a fost ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."PMP v-a spus că este nevoie de un pachet de susţinere directă a IMM-urilor din România, puternic lovite de criză. Aţi preferat să mergeţi doar pe varianta garantării unor credite în cadrul programului IMM Invest şi vedem cu toţii apetitul scăzut şi condiţiile deloc stimulative, chiar inhibitorii, ale băncilor în privinţa acestei creditări. Am reiterat şi vă amintim acele propuneri ale noastre legate de suspendarea parcului de stabilitate şi generarea marilor investiţii privitoare la autostrada Transilvania, extinderea reţelei de gaze naturale, canale de irigaţii, realizarea de centre de colectare etc. şi finanţarea parcului naţional pentru sănătate în care este inclusă construirea celor opt spitale regionale", a mai afirmat deputatul PMP.El a făcut apel la Guvern să sprijine financiar domeniul IT."România se află astăzi în faţa unui moment istoric. Dincolo de consecinţele nefaste generate de actuala pandemie, avem în perspectivă oportunitatea de a face un salt calitativ către economia digitală, o şansă care vine probabil doar o dată la o generaţie, iar pentru aceasta trebuie să ne uităm la creşterile anuale ale sectorului privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. În PIB acest sector a avut în ultimii cinci ani o medie a creşterii de peste 10% iar cea mai valoroasă companie românească este chiar o firmă din IT (...), o companie evaluată la miliarde de dolari. Totul este ca Guvernul să înţeleagă că ne aflăm într-un punct de inflexiune şi să sprijine inclusiv financiar", a spus Paşcan.Ministrul Economiei a fost chemat în Parlament de grupul deputaţilor USR, iar tema dezbaterilor a fost "Măsurile economice post-COVID şi perspective de însănătoşire a economiei româneşti".