Guvernul a publicat OUG prin care vor crește salariile profesorilor/ Document

Guvernul a publicat, în transparență decizională, OUG prin care vor crește salariile profesorilor. Sindicaliștii din educație au termen, până luni la ora 10.00, să dea un răspuns Guvernului, iar apoi va fi convocată o ședință la Palatul Victoria pentru adoptarea OUG.

Oferta Guvernului pentru angajații din educație:

”Începând cu data de 01 iunie 2023 se majorează salariile de bază: d) personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1300 de lei brut pe fiecare funcţie; e) personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ, cu suma de 1300 de lei fiecare; f) personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Această sumă se acordă şi pentru personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, având în vedere faptul că pentru unele categorii de funcţii, grila aflată în plată este sub nivelul salariului de baza minim aflat în plată, fiind necesar ca de această sumă, de 400 de lei să beneficieze şi aceasta categorie de personal, conform documentului.

De asemenea, în nota de fundamentare se mai menţionează că Executivul ăi sindicaliiştii au convenit asupra faptului că ”noua lege a salarizării va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut şi care reprezintă 23 % din maximul grilei de salarizare din sistemul public, iar creşterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranşă de la 1.01.2024 fiind de 50% din creşterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării”.

CONSULTAȚI AICI PROIECTUL DE OUG

CONSULTAȚI AICI ANEXELE PROIECTULUI DE OUG

Promisiunile lui Nicolae Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă spune, la începutul ședinței de guvern, că luni, după aprobarea unei noi ordonanțe de urgență care va cuprinde ultima oferă prezentată sindicatelor din Educație, „conflictul de muncă se va încheia”: „Sunt convins că toți dascălii vor avea încredere că ne ținem promisiunile”.

„Am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din Educației. A fost o ședință cu echipe lărgite. Am considerat ca e absolut corect și transparent ca doialogul să poată fi adus la cunoștiința tuturor dascălilor pe măsurile agreate. În felul acesta, la nivelul coaliției, că am participat împreună cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, cu ministrul Educației, al Muncii, cu Secretarul General al Guvernului. Am vrut ca finalul să fie concludent pentru noi toți. Ne dorim să încheiem acest conflict de muncă Este absolut o chestiune de responsabilitate față de sistemul de educație, față de copii și față de părinți”, spune Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern.

El precizează că duminică va fi pusă în transparență decizională o nouă ordonanță de urgență care va conține ultima ofertă prezentată sindicatelor din Educație.

„Subliniez încă o dată caracterul de responsabilitate atât față de tot ceea ce înseamnă societatea românească, cât și față de sistemul de Educație. Nu am dorit să venim cu măsuri populiste. În tot ceea ce am realizat până acum am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut. Sunt convins că toți dascălii vor avea încredere că ne ținem promisiunile. Vom avea o nouă ședință de guvern în care vom aproba ordonanța de urgență și conflictul de muncă se va încheia”, încheie premierul.