Guvernul insistă cu prelungirea Stării de Alertă / Andrei Baciu, secretar de stat, spune că este o măsură preventivă

Unul din secretarii de stat de la Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a explicat luni la Realitatea TV de ce vrea Guvernul să prelungească starea de alertă după 15 iunie: preventiv, pentru a putea lua în cel mai scurt măsurile necesare în caz că apar semne de înrăutățire a evoluției epidemiei de coronavirus.

„Putem sa ne uitam in ultimele 10-14 zile: au aparut micro-focare, in doua sate din judetul Galati am impus carantina, anumite spitale...Pericolul nu a trecut. Virusul este in societate. Este in continuare o transmitere comunitara. Daca situatia o impune, Doamne fereste, trebuie sa poti sa iei masuri. Starea de alerta a permis sa se ia masuri in timp real, despre asta este vorba. Nu suntem in postura in care sa lasam....sa nu fim vigilenti”, a declarat secretarul de stat.

Starea de alertă poate fi prelungită cu cel mult 30 de zile.

