Guvernul, măsură RADICALĂ pentru construcția de autostrăzi: Liviu Dragnea s-a impus

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat sâmbătă, la Târgu-Jiu, că doreşte scurtarea timpilor pentru obţinerea avizelor de mediu, astfel încât să nu mai dureze un an, ci 90 de zile, informează Agerpres. De nuanțat este faptul că liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut în repetate rânduri schimbarea legislației astfel încât contestațiile la unele licitații să nu mai dureze atât de mult. „Nu o să mai blochez niciodată un proiect de infrastructură în România indiferent ce putere cred că au ei (n.r.: ONG-urile) de lobby oriunde or avea”, a ținut să precizeze ministrul Răzvan Cuc.

Citește și:E scandal URIAȘ între actori în urma protestelor: 'Un actor PSD-ist e ori un lingău atârnător la fleicile de partid conducător, ori e orb, ori doar prost!'

"Faptul că acele ONG-uri au contestat acest proiect mie îmi dă dovadă că este un proiect bun, pentru că aceleaşi ONG-uri vin şi ne spun nouă pe de o parte că nu avem autostrăzi, în acelaşi timp, acum vin şi spun că afectăm prin măsurile pe care vrem noi să le luăm prin acea ordonanţă de accelerare mediul. Nicidecum, nimeni nu afectează mediul, tot se iau avizele, tot se ia acordul de mediu, numai că vrem să scurtăm timpii, să nu mai dureze un an să luăm un aviz, să dureze undeva la 90 de zile, cum e prevăzut în directivă. Nu vrea absolut nimeni şi nu interzice nimeni ONG-urilor să aibă un punct de vedere când se dezbat problemele de mediu. Acum, dacă noi vrem să facem o autostradă pe un aliniament, ne trezim ba că avem lilieci, ba că avem urşi, ba că avem broaşte. Mai mult decât atât, vorbim de un proiect deosebit de important la nivel naţional: Sibiu - Piteşti", a spus Cuc.

Citește și: Retragerile și depunerile de numerar, LIMITATE la bancomate: ce sume pot fi retrase de luni (ING)

Ministrul Transporturilor a afirmat că nu va mai bloca proiectele de infrastructură în România din cauza ONG-urilor. "ONG-urile să se ducă şi în alte state membre să se lupte cu dinţii şi să ne lase pe noi în România să facem autostrăzi cum trebuie să le facem, eu sunt ministrul Transporturilor, eu iniţiez ordonanţele de urgenţă care cred că sunt de cuviinţă ca să ajute implementarea proiectelor, le discut cu ceilalţi colegi ai mei din cabinet, ţinem cont şi de ONG-uri să-şi spună punctul de vedere, dar eu nu o să mai blochez niciodată un proiect de infrastructură în România indiferent ce putere cred că au ei de lobby oriunde or avea. Noi trebuie să avem în România infrastructură şi în acest sens vom acţiona din punct de vedere legislativ să deblocăm totul, cum am făcut-o şi pe achiziţii, cum o s-o facem şi pe partea de emitere de autorizaţii de construcţii, cum o s-o facem şi pe partea de acord de mediu", a mai afirmat Răzvan Cuc.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a propus recent, în şedinţa comisiilor reunite de industrii şi juridică ale Camerei Deputaţilor, modificări la legea achiziţiilor, printre care şi cea potrivit căreia nu vor mai putea face contestaţii cei care nu participă la licitaţii pe obiectivul respectiv, subliniind că astfel urmează să fie deblocate şi urgentate lucrările de infrastructură mare.

Citește și: Primul român campion MONDIAL la box, reținut pentru trafic de droguri: făcea parte din gruparea Pugiliștii

"De-a lungul timpului, CNAIR s-a confruntat cu foarte multe probleme şi blocaje prin prisma contestaţiilor care au existat la foarte multe proiecte de investiţii în infrastructură. (...) În amendamentele pe care le-am făcut pe acest pachet de legislaţie vizăm câteva componente majore. În primul rând nu mai pot face contestaţii cei care nu participă la licitaţii pe un obiectiv anume. Este halucinant acest lucru. Înţeleg ca aceia care participă să facă contestaţii, dar în cazul în care nu ai participat, mi se pare că nu se face decât să se tergiverseze un proiect", a afirmat Cuc, la şedinţa comisiilor parlamentare de specialitate din 19 martie.