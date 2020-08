Guvernul României pregătește mai multe paturi la terapie intensivă în principalele orașe din țară

Premierul Ludovic Orban a declarat că numărul de paturi la terapie intensivă la „Matei Balş” va creşte şi că a avut o discuţie cu directorul de la Spitalul Universitar ca să pună la dispoziţie medici anestezişti şi asistente, astfel încât să poată fie puse în funcţiune paturile existente. El a adăugat că la Spitalul Witting sunt în curs de amenajare 12 locuri la terapie intensivă şi va creşte numărul de locuri de terapie intensivă, relatează news.ro.

„De la începutul epidemiei am căutat sistematic să creştem capacitatea de tratare a românilor în spitale. La Bucureşti, ştiţi foarte bine că ne-am mobilizat şi avem Asociaţia Dăruieşte Viaţă care a făcut o investiţie la Elias, ne-am mobilizat şi am reuşit să operaţionalizăm paturile de la terapie intensivă de la Elias. De asemenea, vom creşte numărul de paturi la Matei Balş. În acest sens am avut o discuţie şi cu directorul Spitalului Universitar, domnul doctor Cătălin Cîrstoiu, ca să pună la dispoziţie specialişti ATI, medici anestezişti, asistente medicale pentru a putea pune în funcţiune paturile care există. Sunt dotate cu tot ce trebuie, e nevoie doar de specialişti”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat luni despre subiect.

Premierul a precizat că în mai multe judeţe au fost luate măsuri, astfel încât să nu existe o problemă privind pacienţii bolnavi de COVID-19 care au nevoie de tratare la terapie intensivă.

„De asemenea, ştiţi foarte bine că am luat decizia ca Spitalul Witting să devină spital COVID. La Spitalul Witting sunt în curs de amenajare 12 locuri la terapie intensivă şi aici vom creşte numărul de locuri de terapie intensivă. Problema esenţială pe care o avem este ca niciun pacient, care are nevoie de tratare la terapie intensivă, să nu rămână fără această posibilitate. Pentru a realiza acest lucru, pe lângă creşterea capacităţii, nu numai în Bucureşti, v-am explicat doar de creşterea capacităţii în Bucureşti. Dar la Braşov, de exemplu, s-a făcut un Spital modular similar celui de la Elias, lângă spitalul judeţean, care urmează să fie pus în funcţiune săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare şi care va asigura un număr de cel puţin 14 locuri suplimentare de terapie intensivă. La Cluj a crescut capacitatea de tratare, la Iaşi suntem pregătiţi cu creşterea capacităţii de tratare în terapie intensivă”, a explicat Orban.