Guvernul ucrainean a contactat comunitatea cripto și acceptă donații Bitcoin, Ethereum, USDT pentru a finanța războiul în curs

În prima săptămână a războiului Rusia-Ucraina, guvernul ucrainean a contactat comunitatea cripto pe Twitter pentru a strânge fonduri pentru a-și sprijini civilii și trupele. Ucraina a început acum să accepte Bitcoin ( BTC ), Ethereum ( ETH ) și Tether ( USDT ) ca donații, conform cointelegraph.com.

Pe măsură ce Rusia amenință că va prelua capitala Ucrainei, Kiev, guvernul Ucrainei a căutat ajutor de la numeroase organizații internaționale pentru a învinge amenințarea iminentă. Cu toate acestea, având în vedere că timpul este esențial, contul oficial de Twitter al Ucrainei și-a extins apelul de ajutor către Crypto Twitter.

În plus, viceprim-ministrul Ucrainei, Mykhailo Fedorov, a împărtășit și trei adrese de criptomonede, îndemnând comunitatea cripto să doneze și să ajute Ucraina să lupte împotriva trupelor ruse. În timp ce adresele BTC și ETH rămân aceleași, adresa portofelului USDT a lui Fedorov este bazată pe TRC20 (diferită de adresa partajată de mânerul Twitter al biroului ucrainean).

Cripto-antreprenori proeminenți, inclusiv co-fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, au suspectat inițial că conturile care solicitau criptodonații au fost piratate. Totuși, diplomatul american Tomicah Tillemann și-a confirmat ulterior legitimitatea de la ambasadorul ucrainean Olexander Scherba.

Ca rezultat direct al războiului în curs, refugiații ucraineni transformați în civili au raportat pierderea accesului la economiile lor fiat și la cardurile de credit. Organizația Națiunilor Unite (ONU) a raportat că peste 150.000 de persoane au fost strămutate din Ucraina până pe 26 februarie.

În timp ce a predominat confuzia cu privire la utilizarea intenționată a donațiilor cripto, Buterin a împărtășit o altă inițiativă a organizației autonome descentralizate (DAO) care se concentrează exclusiv pe cetățenii ucraineni.

UkraineDAO, condusă de Nadya Tolokonnikova de la Pussy Riot, a lansat odată cu eliberarea unui jeton nefungibil (NFT) 1/1 din steagul ucrainei pentru a strânge fonduri pentru organizațiile civile ucrainene pentru a-i ajuta pe cei care suferă de războiul inițiat de Putin.

Pe 24 februarie, Cointelegraph a raportat că Ministerul Apărării al Ucrainei a primit numeroase solicitări de la străini pentru donații cripto.

Deși neconfirmat, acum se crede că procedurile către adresele partajate de guvernul ucrainean vor fi utilizate direct de către guvern, în timp ce procedurile DAO vor fi redirecționate către bunăstarea cetățeanului prin intermediul unui ONG.

De îndată ce a izbucnit războiul Rusia-Ucraina, cripto-antreprenori de seamă au făcut eforturi proactive pentru a-i ajuta pe ucraineni. CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost unul dintre primii care a oferit sprijin monetar comercianților FTX din Ucraina.

După cum a raportat anterior Cointelegraph, Ministerul Apărării a fost rugat de comunitatea cripto să stabilească dispoziții pentru a accepta donații cripto – care anterior nu era disponibilă.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT. BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

Stand with the people of Ukraine Now accepting cryptocurrency donations. Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20) BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Getting some confirmations from a couple sources that it's legit. Deleting my warning for now. But continue to be vigilant, and always be slow and careful when sending irreversible crypto transactions. https://t.co/Odv5pxf3mp