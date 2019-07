Halle Bailey va fi Ariel în filmul live-action „The Little Mermaid”, produs de Disney, iar acesta va fi primul rol principal într-un lungmetraj pentru cântăreaţa în vârstă de 19 ani cunoscută ca parte a duo-ului R&B Chloe x Halle, scrie news.ro.

Regizorul Rob Marshall a petrecut ultimele luni căutând cea mai bună variantă pentru acest rol, însă, potrivit Variety, Bailey a fost de la început preferată.

„După o căutare extinsă, a fost clar că Halle este acea rară combinaţie de spirit, inimă, tinereţe, incocenţă şi substanţă - plus o voce grozavă - toate calităţi naturale necesare pentru interpretarea acestui rol emblematic”, a transmis Marshall într-un comunicat.

Din distribuţie mai fac parte Jacob Tremblay şi Awkwafina, iar Melissa McCarthy se află în negocieri pentru a juca rolul vrăjitoarei Ursula.

„The Little Mermaid” va cuprinde piese din filmul animat lansat în 1989 şi compoziţii noi semnate de Alan Menken şi Lin-Manuel Miranda („Hamilton”). Acesta din urmă va fi şi producător împreună cu Marshall, Marc Platt şi John DeLuca.

Scenariul a fost scris de David Magee şi Jane Goldman.

Animaţia „The Little Mermaid” din 1989 o are în centru pe Ariel, prinţesa sirenă, care se îndrăgosteşte de un om. Menken a scris muzica, inclusiv piesele „Under the Sea”, „Part of Your World” şi „Kiss the Girl”.

Chloe x Halle, format din surorile Bailey, a debutat în 2015. Duo-ul a devenit celebru pentru coverurile Beyoncé publicate pe YouTube. După ce au semnat cu Parkwood Entertainment, cântăreţele au deschis concertele Beyoncé din turneul „Lemonade”.