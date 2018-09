Haos în Sudul Irakului. Incidente majore în Basra - Cladiri guvernamentale și reprezentanțe diplomatice în flăcări. Principalul port al țării blocat total

Sute de manifestanţi au luat cu asalt vineri şi au incendiat consulatul iranian din oraşul irakian Basra, important hub petrolier din sudul ţării, relatează Reuters şi AFP preluate de agerpres.

Mii de manifestanţi erau adunaţi în preajma misiunii diplomatice iraniene, cuprinsă de flăcări imense.



Demonstranţii au strigat împotriva influenţei exercitate de statul vecin Iran asupra partidelor politice irakiene.



Cel puţin zece protestatari şi-au pierdut viaţa de luni la Barsa, oraş cu 2 milioane de locuitori. O parte dintre aceştia au dat foc unor clădiri guvernamentale şi sedii de partide politice, confruntându-se cu forţele de ordine.

Protestatarii spun că au fost scoşi în stradă de corupţie şi proasta administrare, care au dus la prăbuşirea infrastructurii, lăsând oraşul fără electricitate şi apă potabilă pe timpul verii.

VIDEO: Protesters angry over poor public services set fire to a government building in Basra, Iraq pic.twitter.com/n2mDLRovYX

Islamic Supreme Council of Iraq office in Basra set on fire by protesters: pic.twitter.com/kTfjq8NFeZ