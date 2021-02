HAOS total în Sectorul 6 - Primarul Ciprian Ciucu: Îmi cer scuze că scolile nu sunt gata

În Sectorul 6 al Capitalei mai multe școli se află încă în reabilitare, iar elevii vor învăța în săli de clasă amenajate în containere. Primarul Ciprian Ciucu susține că a depus toate eforturile pentru a redeschide școlile în timp util, însă nu a găsit înțelegere la firmele contractante. O altă problemă este legată de faptul că Ordinul de la Ministerul Educației și cel al Sănătății nu a fost emis, iar autoritățile nu au bază legală să pregătească școlile după normele impuse de pandemia Covid-19.

Citește și: Răsare o bombă din Guvern: Poliția Militară va avea drepturi asupra populației civile/ Proiect al MApN

”În atenția elevilor și părinților celor 5 școli din Drumul Taberei care se află încă în reabilitare

Îmi cer scuze că școlile nu sunt gata, contractele cu firmele antamate de fosta administrație în vara anului trecut se finalizează abia după 20 februarie. Din păcate toate eforturile pe care le-am făcut pentru ca școlile să fie gata nu au avut rezonanță la nivelul firmelor contractate. Mai mult, după cum am mai spus, nu sunt mulțumit de faptul că proiectele tehnice (implicit standardele) nu au fost respectate integral. Nu voi prelungi acele contracte iar întârzierile vor fi transformate în penalități.

Am căutat soluții și am fost în permanent în dialog cu Administrația Școlilor, Inspectoratul Școlar și reprezentanții părinților pentru a găsi cele mai bune soluții pentru începerea școlii pe 8 februarie, în condițiile date. Vă comunic aici și pe paginile oficiale de Facebook ale primăriei soluțiile decise până acum de către consiliile de administrație (conducerile școlilor și reprezentanții părinților):

Școala gimnaziala nr.197

Vor învăța în ciclul de DIMINEAȚĂ, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase:

Clasa pregatitoare

Clasa 1: B, D, E

Clasa a II-a: A, B, C, D, E

Clasa 3: D, E, F

Clasa 4: C

Vor fi relocați în ciclul de DIMINEAȚĂ la Colegiul Tehnic Gh. Asachi, următoarele clase:

Clasa 1 C

Clasa 3 B,

Clasa 4: A, B, D E , F

Vor fi relocati in ciclul de DUPA AMIAZA la Colegiul tehnic Gh.Asachi, urmatoarele clase:

8 A, B, D

Clasa pregatitoare D

Vor învăța on-line, din cauza unor afecțiuni ale invatatorilor si vulnerabilitati ale membrilor famililor elevilor , următoarele clase:

1 A,

3 A, 3 C

8 C

Școala gimnaziala Adrian Păunescu

Vor învăța în ciclul de DIMINEAȚĂ, în săli de clasă amenajate în containere toți elevii din Învățământul Primar.

Vor învăța DUPĂ-AMIAZĂ, în săli de clasă amenajate în containere elevii claselor a 8-a (2 clase).

În urma consultărilor dintre reprezentanții părinților și conducerea școlii, s-a refuzat relocarea la Școala 164 sau la liceul Antim Ivireanu.

Școala gimnaziala nr.59

Vor învăța în ciclul de DIMINEAȚĂ, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase:

Pregătitoare A, B, D

Clasa 1: A, B, C

Clasa 2: A, B,

8 - A, B, C

Vor învăța în ciclul de DUPĂ AMIAZĂ, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase:

Clasa 4: A, B, C, D

Clasa 3: B, C

Vor învăța on-line, din cauza unor afecțiuni ale profesorilor, următoarele clase:

Pregătitoare - C

2 - C

3- A, D.

Variantele de relocare au fost refuzate.

Școala gimnaziala Sfinții Constantin și Elena:

Vor învăța în ciclul de DIMINEAȚĂ, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase: pregatitoare, 1, 3, 8.

Vor învăța în ciclul de DUPĂ AMIAZĂ, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase: 2, 4.

Școala gimnaziala Sfântul Andrei:

Este posibil să nu începem școala cu prezență fizică în săptămâna 8-12 februarie in containere ci numai in sala de sport, în acest moment se pregătește un memoriu către Inspectoratul Școlar și DSP deoarece containerele trebuie reautorizate pentru că s-a solicitat din partea unității reconfigurarea spațiilor. Astfel, toate clasele care vor desfasura orele in containere vor începe școala on-line pana la obtinerea autorizatiei de functionare.

În urma consultărilor dintre reprezentanții părinților și conducerea școlii, au fost refuzate toate variantele de relocare.

Cel mai probabil, începând cu 15 februarie, se va învăța astfel:

Vor învăța în ciclul de DIMINEAȚĂ, în săli de clasă amenajate în container clasele pregatitoare 1, 2 (fără calsa a 2-a C), și a 8-a.

Vor învăța în ciclul de DUPĂ AMIAZĂ, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase: 2C, clasele de a 3-a ,a 4 a C,D,H,I.

Incepand ca 08 februarie

Vor învăța dimineață în sala de sport

Clasa 1-a E și D

Clasa a 2-a A, D,E și F

Vor învăța dupa amiaza în sala de sport

Clasele de a 4-a A și B, F, G și J

Vor învăța temparar on-line, din cauza unor afecțiuni ale profesorilor, următoarele clase:

Pregătitoare F și 4 E

Orice modificare va surveni in funcție de discuțiile si deciziile ce vor fi luate de către consiliile de administrație va fi comunicată imediat pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6 și a Administrației Școlilor Sector 6.

Altfel, nu vor fi probleme de căldură sau de altă natura cum am văzut intr-un reportaj al unei televiziuni care pe mine nu m-a întrebat nimic.

Ar fi util ca ordinul acela al miniștrilor educației si sănătății să apară mai iute, cu toate ca avem weekendul pentru a respecta standardele ce ne vor fi comunicate.”, scrie Ciprian Ciucu.