Harlem Gnohere, , jucătorul FCSB-ului, despre CFR Cluj: 'Nu e o echipă care să-și domine adversarul, dar e greu de controlat'

Harlem Gnohere, jucătorul FCSB-ului, a dezvăluit în presa din Franța câteva informații despre CFR Cluj. Campioana României se va duela joi seară, 7 noiembrie, de la ora 19:55, cu Rennes, în etapa a 4-a a fazei grupelor în Europa League, anunță MEDIAFAX.

"Este un club foarte ambițios, cu jucători și cu un antrenor cu multă experiență. Nu este o echipă care să-și domine adversarul, dar este un adversar greu de controlat. Va fi dificil ca Rennes să câștige, dar nu este imposibil dacă vedem primul meci, când Rennes a dominat chiar dacă juca în 9 oameni", a declarat francezul pentru 20minutes.fr, care a dezvăluit ce înseamnă pentru el campionatul din România: "Nu este cel mai faimos campionat, dar este un campionat atractiv pentru cei care nu au șansa să evolueze în Franța. Am șansa de a marca gol după gol".

Harlem Gnohere a vorbit cu jurnaliștii francezi și despre marele regret din cariera sa:

"Privind în urmă, îmi spun că am făcut unele greșeli ale tinereții pe care nu ar fi trebuit să le fac. Am fost unul dintre cei mai buni jucători ai generației mele, 1988. Nu am știut însă să fac eforturi pentru a continua la acest nivel. Am fost în jurul unor jucători ca Blaise Matuidi, la tineret. Sunt foarte fericit pentru ei, nu sunt deloc gelos".

Fratele mai mic al lui Gnohere, Joris Gnagnon, este fundașul lui Rennes. Atacantul lui FCSB spune că îi urmărește acestuia fiecare meci: "Îi urmăresc toate meciurile, sunt primul său fan pentru că muncește din greu. A avut un sezon greu anul trecut la Sevilla, dar cred că a învățat o lecție și s-a maturizat. Nu m-am amestecat în cariera lui, l-am lăsat să ia singur deciziile".

CFR Cluj - Rennes va fi joi seară, 7 noiembrie, de la ora 19:55.

Echipe probabile:

CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Burcă, Boli, Camora - Bordeianu - Deac, Djokovic, Culio, Omrani - Traore

Rennes: Salin - Traore, Gnagnon, Morel, Maouassa - Raphinha, Grenier, Bourigeaud, Niang - Del Castillo, Hunou

Clasamentul Grupei E:

1. Celtic – 7 puncte

2. CFR Cluj – 6 puncte

3. Lazio – 3 puncte

4. Rennes – 1 punct