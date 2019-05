Harvey Weinstein a ajuns la un acord de mai multe milioane de dolari cu câteva femei care l-au acuzat de agresiune sexuală

Harvey Weinstein a ajuns la un acord de mai multe milioane de dolari cu câteva femei care l-au acuzat pe fostul producător de film de agresiune sexuală, potrivit news.ro.

The New York Times a scris joi că avocaţii care îl reprezintă pe Weinstein au fost de acord cu un acord în valoare de 44 de milioane de dolari cu acuzatorii lui, precum şi cu creditorii fostului studio The Weinstein Co. (TWC) şi procurorul general al New Yorkului.

Acordul, care urmează să fie finalizat, presupune că 30 de milioane de dolari vor reveni celor care au depus plângere, creditorilor neasiguraţi şi foştilor angajaţi ai TWC. Restul de 14 milioane de dolari vor fi folosiţi pentru plata taxelor judecătoreşti.

NY Times a scris că poliţele de asigurare ar acoperi suma de 44 de milioane de dolari dacă acordul este aprobat de consilierii care se ocupă de falimentul TWC.

Negocierile dintre echipa lui Weinstein şi avocaţii femeilor care l-au acuzat durează de peste un an, mai scrie publicaţia americană.

Înţelegerea cu procurorul general al New Yorkului are legătură cu procesul intentat în 2018 lui Harvey Weinstein şi fratelui lui, Bob Weinstein, partener de afaceri, pentru încălcarea legilor statului privind hărţuirea sexuală, abuzul sexual şi constrângerea, precum şi discriminarea de gen.

În octombrie 2017, într-un articol NY Times zeci de femei îl acuzau pe Harveay Weinstein, producător premiat cu Oscar, de hărţuire şi agresiune sexuală. Majoritatea incidentelor la care era făcut referire datau din anii 1990, dar pe parcurs au fost aduse în discuţie şi evenimente recente. Acela a fost punctul de plecare pentru mişcările #MeToo şi #TimesUp. După mai multe valuri de acuzaţii aduse lui Weinstein, TWC a intrat în faliment în martie 2018.

Deşi Harvey Weinstein a ajuns la înţelegeri în mai multe procese, el încă este acuzat în zeci de cazuri. În luna septembrie, Weinstein se va prezenta în faţa unei curţi de justiţie din New York, într-un proces intentat pentru viol. Acuzaţiile fac referire incidente din 2006 şi 2013.