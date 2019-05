Mick Jagger şi Keith Richards au cedat, după 22 de ani, drepturile de autor asupra piesei 'Bitter Sweet Symphony' lui Richard Ashcroft - VIDEO

Mick Jagger şi Keith Richards au pus capăt unei îndelungi dispute legate de drepturi de autor, garantându-i lui Richard Ascroft toate încasările viitoare pentru cântecul „Bitter Sweet Symphony” (1997), cântat de trupa The Verve, potrivit news.ro.

Ashcroft a făcut anunţul joi, în aceeaşi zi în care a câştigat premiul Ivor Novello pentru contribuţia avută la muzica britanică.

„Această răsturnare de situaţie remarcabilă a fost posibilă datorită unui gest nobil al lui Mick şi Keith, care au fost de acord ca numele lor să fie înlăturate din lista de compozitori şi toate veniturile lor din acest cântec vor trece la mine”, a scris Ashcroft, citat de The Guardian.

Piesa „Bitter Sweet Symphony” a ajuns pe locul al doilea în topul single-urilor Marea Britanie şi pe 12 în Statele Unite şi a fost nominalizată la categoria „Best Rock Song” a premiilor Grammy. Este inclusă pe albumul „Urban Hymns”, care a condus clasamentul britanic şi a fost recompensat cu 10 discuri de platină, fiind vândut în peste 10 milioane de copii la nivel mondial.

Melodia se remarcă printr-un motiv creat de corzi. Cele patru secunde au fost luate dintr-o înregistrare a The Rolling Stones pentru cântecul „The Last Time”.

Compania ABKCO, deţinută de Allen Klein, fost manager al The Rolling Stones, a susţinut că Verve a folosit o parte mai mare de sample decât fusese stabilit.

În urma unui proces, Ashcroft a fost nevoit să creeze o nouă creditare a compozitorilor: Jagger/Richards/Ashcroft. În urma acelei decizii, Ashcroft a spus: „Este cel mai bun cântec pe care Jagger şi Richards l-au scris în 20 de ani”.

După o propunere făcută lui Jagger şi Richards de compania de management a lui Ashcroft, cei doi „au fost de acord imediat, fără ezitare şi necondiţionat” să renunţe la acele drepturi.

Ashcroft a mulţumit, în comunicatul transmis, tuturor celor implicaţi.

Trupa The Verve s-a destrămat în 1999 şi s-a reunit în 2007, după care a mai lansat un album, „Forth”. Richard Ashcroft a lansat un album împreună cu RPA & the United Nations of Sound şi cinci albume solo, cel mai recent fiind „Natural Rebel” (2018).