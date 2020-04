Harvey Weinstein s-a vindecat de COVID-19

Producătorul de film american Harvey Weinstein a fost declarat vindecat de COVID-19. Weinstein ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 23 de ani de închisoare pe care a primit-o după ce a fost găsit vinovat de viol.

Harvey Weinstein a fost declarat vindecat de COVID-19, a anunţat purtătorul său de cuvânt, la peste două săptămâni după ce reprezentanţii închisorii în care se află producătorul de film american au spus că acesta a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit Mediafax.ro.

Citește și: Directorul general al OMS, amenințat cu moartea în plină pandemie! Tensiunile cu Taiwan escaladează

Weinstein a fost plasat în carantină în închisoarea de maximă siguranţă din Buffalo, New York, unde se află în prezent.

Pe 11 martie, producătorul de film în vârstă de 68 de ani a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

Aflat în dizgraţie, Weinstein a produs filme de succes la Hollywood, precum "Pulp Fiction", "Pacientul englez/ The English Pacient", "Bandele din New York/ Gangs of New York" şi "Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love", premiat cu Oscar.