Hollywood Vampires, cu Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry, concertează la Bucureşti pe 8 iunie 2023

The Hollywood Vampires, supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry, revine la Bucureşti pe 8 iunie 2023 pentru un concert în aer liber la Romexpo, informează site-ul iabilet.ro.

"Au trecut deja trei ani de când Vampirii nu au mai fost în turneu. Abia aştept să revin pe scenă cu băieţii, îmi place foarte mult să fac parte din această trupă. Trupa mea e minunată, dar să cânt cu Vampirii e o cu totul alta poveste", a afirmat Alice Cooper, potrivit Agerpres.

Bazele The Hollywood Vampires au fost puse de Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry, cu scopul de a aduce un tribut tuturor artiştilor din scena rock care au murit din cauza exceselor.

În prezent, celor trei membri fondatori li se adaugă Tommy Henriksen, bassistul lui Alice Cooper. De-a lungul timpului, The Hollywood Vampires au urcat pe scenă alături de Duff McKagan, Matt Sorum (ambii Guns n'Roses), Brad Whitford (Aerosmith), Robert DeLeo (Stone Temple Pilots).

Biletele se pun în vânzare pe 4 noiembrie, la ora 10,00.

Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preţ de earlybird. Biletele achiziţionate şi pentru care nu s-a cerut refund pentru evenimentul din 2021 rămân valabile.

Biletele se pun în vânzare la următoarele preţuri: Earlybird - Heroes (A) 429 lei, Boogiemen (B) 349 lei, Drunk Friends (C) 269 lei. Presale - Heroes (A) 449 lei, Boogiemen (B) 369 lei, Drunk Friends (C) 289 lei. La intrare - Heroes (A) 480 lei, Boogiemen (B) 400 lei, Drunk Friends (C) 350 lei.

Se pun vor pune în vânzare şi 500 de bilete VIP în tribuna la înălţime, aproape de scenă, cu bar separat şi alte facilităţi la preţul de 699 lei.

La preţul tuturor biletelor se adaugă comisionul de procesare de 15 lei.