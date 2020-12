Hong Kong - Parlamentarii opoziției încep să fugă de regimul de la Beijing

Parlamentarul hongkonghez Ted Hui a anunţat joi că se va autoexila în Danemarca la finalul unei vizite de trei zile în ţara nord-europeană consacrate participării la o conferinţă, transmite DPA potrivit Agerpres.

Într-o declaraţie postată pe pagina sa de Facebook, Hui a afirmat că părăseşte Partidul Democrat din Hong Kong.

Anunţul lui Hui survine la câteva ore după ce mogulul media Jimmy Lai a fost retrimis în detenţie pentru acuzaţia de fraudă şi la o zi după ce activistul pro-democraţie Joshua Wong a fost condamnat la un an de închisoare pentru ''organizarea unei adunări neautorizate'' şi ''participarea în cunoştinţă de cauză la o adunare neautorizată'', în legătură cu un protest în faţa sediului poliţiei din districtul Wan Chai, în iunie 2019.

Citește și: Dezvăluire cu greutate! FBI, descindere la ‘Perla’ lui Sebastian Ghiță!



De asemenea, activiştii Agnes Chow şi Ivan Lam au fost condamnaţi la 10 luni de închisoare, respectiv 7 luni de închisoare, pentru ''incitare la participarea în cunoştinţă de cauză la o adunare neautorizată'' şi ''participare în cunoştinţă de cauză la o adunare neautorizată''.



''De când am plecat din Hong Kong am auzit ştirile despre faptul că tot mai mulţi prieteni şi luptători pentru libertate sunt aruncaţi în închisoare'', a spus Ted Hui, el însuşi acuzat de implicare în proteste.



Hui a criticat vehement noua lege privind securitatea naţională, adoptată de Beijing pentru a spori controlul asupra Hong Kong-ului.



În ultimii patru ani, autorităţile din Hong Kong le-au interzis unui număr de 18 activişti pro-democraţie să candideze în alegerile locale, inclusiv lui Joshua Wong. Acesta a fost declarat neeligibil pentru a candida la alegerile de anul trecut, pe motiv că susţinerea autodeterminării Hong Kong-ului a încălcat legislaţia electorală, măsură pe care el a calificat-o la acea vreme drept cenzură politică.



Autonomia regiunii Hong Kong a fost garantată prin acordul 'O ţară, două sisteme' inclus în Declaraţia comună sino-britanică din 1984, semnată de premierii britanic şi chinez de la acea vreme, Margaret Thatcher şi Zhao Ziyang. După ce a fost concesiune britanică timp de 99 de ani, Hong Kong a revenit sub autoritatea Beijingului în 1997, ca regiune semiautonomă cu sisteme administrativ, juridic şi economic diferite de cele ale părţii continentale a Chinei.