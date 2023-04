Un hotel din Olanda nu cazează turiști români. Mesajul șocant primit de un român care rezervase o cameră

Un român care și-a rezervat printr-o aplicație o cameră de hotel în Olanda a primit de la unitatea turistică un mesaj în care i se transmite că au o înțelegere” cu municipalitatea pentru a nu mai primi cetățeni români.

„Discriminare în inima UE. Călătoream la Tilburg în Olanda astăzi și am rezervat o cameră de hotel prin Booking. Hotelul mi-a confirmat rezervarea și apoi mi-a trimis mesajul pe care îl puteți vedea în imaginea de mai jos. Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud, și nu am întâlnit niciodată o atitudine atât de nerușinată. Genul ăsta de oameni nu ar trebui să se angajeze în nicio activitate în domeniul ospitalității. Când am întrebat hotelul despre asta, mi-au spus că oamenii români sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind infractor doar pentru că am vrut să petrec noaptea acolo în timp ce vizitez prietenii din oraș. Ce va urma? Știți dacă pot intra în restaurante sau să mă plimb pe străzi?”, a scris Alexandru Hegyi pe contul său de Facebook.