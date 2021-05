Și politicienii români sunt vizați: despăgubiri de 1,2 milioane de dolari pentru trupa Twisted Sister, după ce un politician a folosit fără permisiune muzica sa

Trupa rock Twisted Sister a obţinut vineri despăgubiri în valoare de 1,2 milioane de dolari după ce magnatul şi politicianul Clive Palmer a folosit o piesă fără să aibă permisiunea, scrie BBC, arată News.ro.

O curte de justiţie australiană a decis vineri că magnatul trebuie să plătească 1,5 milioane de dolari australieni ($1.2m) casei de discuri a trupei heavy metal Twisted Sister.

În alegerile federale din Australia din 2019, Palmer a folosit o versiune a celebrei piesei „We're Not Gonna Take It” cu versuri rescrise. Cântecul rezultat s-a numit „Aussies Not Gonna Cop It”.

Curtea Federală Australiană a decis vineri să acest lucru a încălcat drepturile de autor.

Judecătoarea Anna Katzman a spus că este „ridicol” şi „fantezist” să fie sugerat că versiunea piesei făcută de Palmer nu derivă din melodia lansată de trupă în 1984.

Solistul Dee Snider, care a scris cântecul, a publicat pe Twitter după anunţul hotărârii: „Nu vom mai accepta încălcări ale drepturilor de autor”.

Palmer a susţinut că versurile lui nu au fost inspirate de cântec, ci de personajul Howard Beale al lui Peter Finch din filmul „Network” (1976), în care acesta spune: „Sunt al naibii de nebun şi nu am de gând să mai accept asta”.

Decizia judecătoarei a respins asta, precum şi argumentul lui Palmer potrivit căruia casa de discuri a Twisted Sister, Universal Music, nu deţine drepturile de autor, pentru că piesa trupei este asemănătoare cu un colind de Crăciun, „All Ye Faithful”.

A fost respins şi argumentul că „Aussies Not Gonna Cop It” este o parodie sau satiră a piesei Twisted Sister.

Clive Palmer este miliardar în industria mineritului şi a fost deputat federal între 2013 şi 2016. În 2019, a încercat - fără succes - să revină în Parlament, cheltuind 60 de milioane de dolari australieni în campanie, potrivit estimărilor, mai mult decât cele două principale partide australiene laolaltă.

Partidul său, UAP (United Australia Party), a produs în această campanie o serie de advertoriale în care a fost folosită piesa în cauză.

Curtea a hotărât ca Palmer să plătească jumătate de milion de dolari australieni pentru valoarea licenţei şi 1 milion de dolari australieni, despăgubiri.

