Ian McDonald, membru fondator al formaţiilor King Crimson şi Foreigner, a murit la 75 de ani / Video

Ian McDonald, artist care a făcut parte din grupul art-rock King Crimson la finalul anilor 1960 şi din formaţia Foreigner la mijlocul anilor '70, membru fondator, a murit la vârsta de 75 de ani, scrie Variety.

Cauza decesului nu a fost anunţată, dar un purtător de cuvânt a spus că „a murit liniştit”, înconjurat de familie în locuinţa din New York, conform news.ro.

Printre melodiile pe care le-a cântat cu Foreigner se numără „Hot Blooded”, „Cold as Ice”, „Feels Like the First Time” şi „Double Vision”.

Cu King Crimson, McDonald a cântat la clape şi la instrumente de suflat din lemn, apoi la chitară pentru primele trei albume ale Foreigner.

McDonald a apărut şi pe „Get It On (Bang a Gong)” al formaţiei T. Rex, printre alte înregistrări.

În ultimii ani, McDonald a cântat cu formaţia rock Honey West din New York, alături de solistul Ted Zurkowski.