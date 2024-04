ICI București a organizat Digital Innovation Summit Bucharest

Digital Innovation Summit Bucharest, organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților și al Premierului României, a avut loc în perioada 16-18 aprilie 2024, la Palatul Parlamentului din București. La summit au participat peste 1800 de specialiști din sectorul public și privat, inclusiv oficiali guvernamentali, experți în securitate și tehnologie.

„Protecția infrastructurii critice și diplomația cibernetică sunt teme și provocări complexe, pentru a căror abordare este nevoie de colaborare între zona academică, sectorul de business și zona de autorități publice.”, a declarat Adrian Victor Vevera, directorul general ICI București. „Summit-ul a reprezentat o oportunitate valoroasă de a împărtăși cunoștințe, cele mai bune practici și strategii. Succesul acestuia este dovada angajamentului tuturor de a crea acest ecosistem pentru a modela un viitor digital mai sigur și mai prosper”.

În marja evenimentului, a fost semnat parteneriatul cu ChainArgos care pune bazele Blockchain Intelligence Academy și a unei noi zone de cercetare pentru ICI București, protocolul de colaborare cu European Digital Innovation Hub Trakia (EDIH Trakia) din Bulgaria, a fost lansat NFT Museum. Reprezentanții NATO Partnerships and Cooperative Security Committee prezenți la DISB au comunicat faptul că în cadrul Science for Peace and Security (SPS) Programme, a fost aprobat proiectul Cyber Polygon: A Cyber Range Platform Specialized on Energy Sector with Automatic Generation of Virtual Scenarios.

DISB a reunit cea de-a 7-a ediție a Forumului de Protejare a Infrastructurii Critice (CIP Forum) și cea de-a 3-a ediție a Conferinței Internaționale privind Diplomația Cibernetică (ICCD). Evenimentul a oferit participanților o platformă pentru a discuta despre inovație, securitate cibernetică și rolul diplomației în lumea digitală interconectată de astăzi împreună cu speakeri din 27 țări.

Summit-ul a constat în paneluri și workshop-uri, TechPulse Hackathon, training în domeniul High Performance Computing, întâlniri B2B, dialoguri interministeriale internaționale și demonstrații ale unor produse de ultimă generație. Printre vorbitori s-au numărat oficiali la nivel înalt ai Guvernului și ai Parlamentului României, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și experți de top în diferite domenii, de la securitate cibernetică și blockchain până la energie și smart city.

DISB s-a bucurat de susținerea Vodafone, MultiversX, Kontron Services, Danubius, ProVision, OPSWAT, Simavi, FIP Consulting, CISCO, Tema Energy, MediGo, Motorola Solution Romania, Claroty, MSAB, Raiffeisen, Stimpex, Domeniile Averesti, Konica Minolta, Automobile Bavaria Group, TAROM, Mobexpert, Aqua Carpatica.