ICR Londra lansează o serie de evenimente dedicate lui Liviu Rebreanu: o să fie lansată traducerea în limba engleză a romanului Ciuleandra

„Romanian Classics in English”, serie de evenimente dedicate lui Liviu Rebreanu odată cu traducerea romanului „Ciuleandra”, va debuta miercuri, la ora 19:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube şi site-ul ICR Londra, informează News.ro.

Programul are o durată de zece zile şi este prilejuit de lansarea traducerii în limba engleză a romanului „Ciuleandra”, apărut la editura Cadmus Press.

„Când am început proiectul «Interbellum Series», care implică traducerea operelor din literatura interbelică, am ştiut că vreau să traduc «Ciuleandra». Nu numai că este una dintre cele mai mari şi mai cunoscute opere ale literaturii române, dar am simţit că drama şi pasiunea ei vor convinge şi un public internaţional. Interesant este că tocmai am dat peste unul dintre interviurile lui Max Blecher în care acesta a susţinut că Rebreanu, poate mai mult decât oricare alt autor, merită să i se traducă opera în alte limbi”, a transmis traducătoarea Gabi Reigh.

Ea lucrează în prezent la traducerea volumului „Vizuina luminată” a lui Blecher.

Program „Romanian Classics in English”:

7 aprilie – Prelegere introductivă despre Liviu Rebreanu şi opera acestuia, susţinută de Mihai Ene, scriitor şi lector universitar.

8 aprilie – Lansarea traducerii în limba engleză a romanului „Ciuleandra”. Discuţie între Gabi Reigh, traducătoare, şi George T. Sipos, autorul prefaţei. Cu acestă ocazie, actorul Alin Balaşcan va lectura fragmente din carte, iar contrabasistul Michael Creţu va lansa o compoziţie muzicală inspirată de „Ciuleandra”.

11 aprilie – Proiecţia filmului „Ciuleandra” (1985), regizat de Sergiu Nicolaescu. Filmul este subtitrat în limba engleză.

13 aprilie – Prelegere susţinută de Cristian Muşa, etnocoreolog (Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin Brăiloiu), despre simbolismul dansului Ciuleandra.

14 aprilie – Prezentarea în limba engleză a Casei memoriale „Liviu şi Fanny Rebreanu” (Muzeul Naţional al Literaturii Române).

16 aprilie – Difuzarea spectacolului „Pădurea spânzuraţilor” (Teatrul Naţional Bucureşti), în regia lui Radu Afrim; cu subtitrare în limba engleză, valabil 48 ore, exclusiv în Marea Britanie.

Toate evenimentele vor începe la ora 19.00. pe pagina de Facebook, canalul de YouTube şi site-ul ICR Londra.