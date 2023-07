Ideologiile neo-marxiste pun stăpânire pe universitățile din SUA: Albii, considerați vinovați aprioric pentru suferințele persoanelor de culoare

Cursurile care implică "Critical Whiteness Studies", o ramură a teoriei critice a rasei, vor fi disponibile studenților de la mai multe colegii din SUA în următorul an școlar 2023-2024.

Departamentul de limbă și literatură engleză al Universității din New Mexico va găzdui un curs de "Critical Whiteness Studies" în toamna anului 2023, în cadrul căruia studenții "vor învăța despre albeață ca ideologie a supremației și dominației".

"Scopul nostru în acest curs este de a învăța cum să identificăm și să contestăm albeața ca parte a unei practici antirasiste", se arată în descrierea cursului, potrivit Daily Wire.

Un curs intitulat "Problematizing Whiteness: Educarea pentru justiție rasială" de la Universitatea din Colorado, Denver, afirmă că "Critical Whiteness Studies oferă o analiză mai profundă a rasei care explică ambele părți ... situația dificilă a persoanelor de culoare și modul în care albii sunt complici."

Universitatea din Oregon găzduiește, de asemenea, un curs intitulat "Critical Whiteness Studies", care "explorează construcția socială a rasei prin investigarea și istoricizarea "albului" ca o categorie rasială în SUA". Universitatea din Oregon găzduiește, de asemenea, cursuri despre "Rasismul de mediu" și "Teorii feministe ale rasei".

Un curs de la Școala de Educație a Universității din San Francisco, intitulat "Whiteness, Power and Privilege", va explora "rasializarea și rasismul prin prisma studiilor critice asupra albului". De asemenea, acesta oferă o "examinare a albului ca forță motrice din spatele ... opresiunii".

Universitatea din Puget Sound a găzduit un curs despre "Critical Whiteness Studies" prin intermediul Departamentului de Engleză în anul școlar 2022-2023. Cursul "se ocupă de "albeață" ca o categorie de identificare pentru a dezvolta o înțelegere informată teoretic a istoriei, funcției și efectelor codificării rasiale în cadrul literaturii".

O listă de cursuri, acum eliminată, de la University of Wisconsin Madison's African Cultural Studies era intitulată "The Problem of Whiteness". Descrierea cursului explica faptul că "Studiile critice asupra albului au ca scop înțelegerea modului în care albul este construit și experimentat din punct de vedere social pentru a ajuta la dezmembrarea supremației albilor".

Se adăuga: "Cursul nostru se va desprinde de cadrul standard centrat pe SUA și va lua în considerare modul în care albul este construit la nivel global". Cursul a discutat, de asemenea, despre modul în care albii "perpetuează în mod conștient și inconștient rasismul instituțional".

Viziune neo-marxistă asupra lumii

Johnathan Butcher, Will Skillman Senior Research Fellow în domeniul politicilor educaționale pentru Heritage Foundation, a declarat pentru The Daily Wire că "Orice "studii critice" sunt aplicații sau extensii ale teoriei critice, viziunea neo-marxistă asupra lumii dezvoltată de Max Horkheimer și de Școala de la Frankfurt în anii 1930".

În timp ce Butcher a spus că există "puține lucruri care să distingă" teoria rasială critică de "studiile critice asupra albului", el a susținut că "studiile despre "alb" pretind că albul este "o ideologie a supremației" și nu doar o culoare a pielii", o afirmație care regurgitează "aceleași concepte din teoria rasială critică, într-un mod foarte ascuțit".

"Teoriile - teoria juridică critică, teoria rasială, teoria queer etc. - se bazează pe ideea că lumea poate fi explicată doar în termeni de lupte pentru putere între diferite grupuri identitare și că orice legi sau obiceiuri existente au fost concepute de indivizi albi pentru a-și menține puterea", a continuat el să explice.

Butcher, care este autorul unei cărți despre teoria rasială critică, a adăugat, de asemenea, că aceste teorii "resping ideea de egalitate în fața legii și de responsabilitate individuală", susținând, în schimb, că "grupurile identitare sunt victime ale opresiunii structurale provocate de autoritățile (albe) conducătoare".

Cursurile vin pe fondul unui efort susținut de a încorpora teoria rasială critică atât în învățământul K-12, cât și în cel superior.

Baletul a devenit rasist

Cursul "Perspective asupra baletului" de la Hobart și Williams College se va concentra pe suprapunerea dintre rasă și dans. Cursul va examina "modurile în care baletul reprezintă o perspectivă eurocentrică asupra dansului și modul în care istoria baletului a centrat albul".

Descrierea continuă să afirme că "Baletul ... s-a dezvoltat în legătură cu sistemele de credință sociale, artistice și politice dominante, multe dintre acestea conținând ideologii rasiste, sexiste, abilitate și discriminatorii".

Butcher a subliniat că Școala de Muzică, Dans și Teatru a Universității de Stat din Arizona a angajat anterior un teoretician al teoriei rasiale critice pentru a preda cursuri de educație muzicală.

Un curs de asistență socială de la Universitatea din Louisville intitulat "Abolitism istoric și contemporan și antirasism" se lăuda că studenții vor învăța "strategii pentru a se angaja în antirasism și pentru a descentra albul, inclusiv reeducarea cu privire la istoria rasei și a rasismului".

Colegiul de Educație și Ecologie Umană al Universității de Stat din Ohio oferă un Certificat Anti-Rasism, care include cursuri bazate pe principiile teoriei rasiale critice. Printre cursuri se numără "Educație antirasistă și sensibilă la cultură", "Probleme multiculturale și de justiție socială în consiliere", "Teoria rasială critică în educație" și "Explorarea albului", printre altele.

Există, de asemenea, un curs de "Black Queer Studies" la Universitatea din Maryland, care încearcă să "centreze negrul pentru a medita asupra categoriilor suprapuse și interconectate de rasă, gen și sexualitate, cu scopul de a decupla albul de studiile LGBTQ+ și de a decupla heterosexualitatea de studiile despre negri".