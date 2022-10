'Idiotul de serviciu', istoria primei mari minciuni sovietice, scrisă jurnalistul John Sweeney, a apărut în română

"Idiotul de serviciu", scrisă de jurnalistul John Sweeney, este istoria secretă a primei mari minciuni sovietice, transpusă într-un roman electrizant, perfect pentru cititorii fascinaţi de cărţile scrise de Ken Follett, John le Carré şi Kate Atkinson, apărută la editura Rao, informează News.ro.

În 1932, Gareth Jones, un tânăr reporter galez, soseşte în Moscova, încântat să vadă singur cum Iosif Stalin făureşte o nouă civilizaţie. Aici întâlneşte jurnalişti americani şi britanici care aclamă marele experiment al lui Stalin, dar când Jones vede oameni care mor de foame în Ucraina, credinţa sa în revoluţia sovietică este spulberată. Este momentul în care trebuie să decidă dacă va raporta adevărul sau va deveni doar un alt idiot de serviciu, spunând doar ceea ce permite poliţia secretă comunistă. Ştie însă că viaţa îi va fi în pericol dacă doar se va bănui că îl sfidează pe Stalin. Când femeia pe care o iubeşte este suspectată de poliţia secretă, tot ceea ce Jones preţuieşte este în pericol. Poate el să dezvăluie lumii adevărul teribil despre foametea din Ucraina sau va fi redus la tăcere pentru totdeauna?

John Sweeney este un jurnalist care a câştigat numeroase premii şi a fost mult timp reporter la BBC pentru emisiunile "Panorama" şi "Newsnight". A publicat unsprezece cărţi, între care trei romane: bestsellerul "Elephant Moon", care a avut un tiraj de 200 000 de exemplare şi două thrillere politice, "Cold" şi "Road".

Între cărţile sale de non-ficţiune se numără "Murder on the Malta Express - Who Killed Daphne Caruana Galizia?", o investigaţie privind asasinarea marii jurnaliste de investigaţii din Malta, Daphne Caruana Galizia, o analiză a Bisericii Scientologice, "The Church of Fear - Inside the Weird World of Scientology", şi o relatare a perioadei pe care a petrecut-o sub acoperire în Coreea de Nord, "North Korea Undercover".

În prezent, Sweeney relatează din Ucraina.