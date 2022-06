Igor Dodon îi răspunde Maiei Sandu din arest: Apropo, s-a lecuit de mercur sau nu

Ex-președintele, Igor Dodon, a comentat afirmația președintei, Maia Sandu, precum că acesta „se victimizează”. „Dacă mergem după logica doamnei Maia Sandu, atunci toată țara se victimizează așa cum trăiește în condițiile de acum”, a menționat acesta.

„Dacă mergem după logica doamnei Maia Sandu, atunci toată țara se victimizează așa cum trăiește în condițiile de acum. Eu cel puțin ca doamna Maia Sandu nu am declarat și nu o să declar că am fost radiat de mercur, cum a spus ea 3 ani în urmă. Apropo, s-a lecuit de mercur sau nu? Și dacă vrea să afle ce e victimizarea, să meargă cu mine în penitenciar, să vadă cum e acolo”, a declarat Dodon, transmite unimedia.info.

Șefa statului, Maia Sandu, dă asigurări că a aflat din presă despre reținerea lui Igor Dodon, pe 24 mai. „Nu, nu am fost informată, am aflat despre aceste acțiuni în momentul în care am citit presa, mai târziu decât lucrurile s-au întâmplat, nu zic că trebuia să fiu informată, ce zic e că orice situație de corupție mai ales cele care se soldează cu arest trebuie să fie bine argumentate”, a spus Sandu. Președinta a comentat și acuzațiile privind implicarea ambasadei SUA.

Igor Dodon a spus că nu crede că Maia Sandu a aflat despre reținerea sa din presă.

Fostul șef de stat, Igor Dodon, a fost reținut pe 24 mai 2022, de ziua Maiei Sandu, pentru 72 de ore, pe 4 dosare penale, printre care trădare de patrie, corupție sau îmbogățire ilegală.

Pe 26 mai, judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu pe Igor Dodon pentru 30 de zile, deși procurorii au cerut menținerea fostului președinte după gratii. Cumnatul lui Dodon, bănuit în dosarul de îmbogățire ilicită, drept complice, a fost trimis pentru o lună în Penitenciarul 13.

Igor Dodon a respins toate acuzațiile care i s-au adus și a declarat că poate proba fiecare sumă de bani care a fost ridicată de procurori din casa sa, acestea fiind legal acumulate din salariu.

Procurorii în comun cu CNA și SIS au descins pe 24 mai, de ziua Maiei Sandu, cu percheziții la domiciliul fostului șef de stat, Igor Dodon, fiind suspectat pe mai multe capete de acuzare.

„Un show de doi bani cu învinuiri grave și neprobate. Atunci când o guvernare nu e în stare să conducă țara, luptă cu opoziția, un cadou de ziua Maiei Sandu”, a comentat secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea.

Kremlinul s-a arătat îngrijorat de situația ce-l vizează pe fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, care este „un susținător al relațiilor de prietenie cu Rusia”.

Fostul șef de stat, Igor Dodon, a anunțat cu o săptămână înainte de reținere că ar putea fi arestat. „O nouă majorare de prețuri, ce fac ei? Își amintesc că a fost ceva în 2019, toți deja au înțeles că nimic nu a fost, și încearcă să facă un nou serial. Acuș va începe serialul Dodon la Procuratură”, a declarat președintele de onoare al PSRM.