Igor Dodon la Moscova cu diaspora: Menținerea unui parteneriat strategic cu Federația Rusă și cu alte state post-sovietice

Cum alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova se apropie, fostul președinte al țării, Igor Dodon, a ales să facă campanie la Moscova, unde s-a întâlnit cu diaspora din Federația Rusă. În discuțiile avute cu aceștia, liderul socialiștilor a subliniat importanța participării active a oamenilor la alegerile anticipate din 11 iulie.

„Totodată, am discutat despre programele social-economice pe care le-a realizat echipa noastră și despre cele planificate de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor pentru fi implementate în noua legislatură a parlamentul. Am menționat faptul că una dintre priorități rămâne asistența pentru producătorii autohtoni, extinderea piețelor de desfacere și în special, menținerea unui parteneriat strategic cu Federația Rusă, ceea ce, pe lângă multe altele, constituie un factor semnificativ pentru dezvoltarea exporturilor noastre. În context, am reamintit faptul că în perioada când dețineam funcția de Președinte al Republicii Moldova, am reușit să initiem procedura pentru cetățenii noștri de a lucra în Rusia fără patentă. O realizare importantă în asigurarea unor relații mult mai strânse cu Rusia și cu alte state post-sovietice a devenit obținerea de către Moldova a statutului de observator în Uniunea Economică Eurasiatică. Noi intenționăm să continuăm cooperarea reciproc avantajoasă cu aceste țări” , a scris Igor Dodon pe rețeaua de socializare.